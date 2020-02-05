Глава Мінфіну України назвала дату запуску електронної акцизної марки



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Міністр фінансів України Оксана Маркарова

З 14 лютого сервіс перевірки акцизних марок запрацює в режимі сканування телефоном

Сервіс перевірки акцизних марок запрацює в режимі сканування телефоном з 14 лютого.

Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова під час наради за участю президента, представників Кабміну і Верховної Ради, повідомляє пресслужба глави держави.

«З 14 лютого цей сервіс запрацює в режимі сканування телефоном … До 1 березня електронна марка в тестовому режимі буде запущена повністю. І після того як ми в тестовому режимі його вивчимо та опрацюємо протягом місяця, ми завершимо законопроєкт, який запровадить не в тестовому режимі, а повноцінно», - сказала Маркарова.

Президент, у свою чергу, наголосив на важливості запровадження електронної акцизної марки та імплементації закону «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту» та лібералізації ринку.

Глава держави також очікує, що Кабінет Міністрів упродовж двох місяців ухвалить усі необхідні підзаконні акти та розпочне підготовку «Укрспирту» до приватизації.

Крім того, правоохоронні органи разом з урядом та Офісом президента мають активізувати боротьбу з нелегальним обігом спирту.

До слова, наприкінці минулого року президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку».