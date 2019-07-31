1 серпня почнуть розміновування біля мосту в Станиці Луганській



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Зруйнований міст в Станиці Луганській

Українська сторона надала свої пропозиції щодо ремонту мосту у Станиці Луганській, повідомила Оліфер

1 серпня планується розпочати розміновування території біля мосту в Станиці Луганській на Луганщині.

Про це повідомила у Facebook Дарка Оліфер, речниця представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леоніда Кучми.

«Українська сторона надала свої пропозиції щодо ремонту мосту у Станиці Луганській. Досягнуто домовленості щодо початку розмінування прилеглих до мосту територій від завтрашнього дня. До початку ремонту на мосту має бути прибрано блокпост та символи квазіугруповань НЗФ ОРЛО. Подальший демонтаж фортифікаційних споруд в районі Станиці Луганської повинен бути одночасним та дзеркальним», - написала Оліфер.

Вона додала, що в гуманітарній підгрупі продовжують працювати над підтвердженням утримуваних осіб та готують все необхідне для подальшого звільнення людей.

«Активізовано роботу з пошуку зниклих безвісти: найближчим часом буде узгоджено алгоритми ідентифікації та передачі останків загиблих», - зазначила Оліфер.

За її словами, Тристороння контактна група констатувала, що в цілому режим тиші, оголошений 21 липня, зберігається. «За цей період не було жертв серед мирних мешканців. Разом з тим, не виконуються домовленості щодо надання безпечного доступу СММ ОБСЄ на території ОРДЛО», - повідомила Оліфер.

Нагадаємо, 24 липня українська сторона повідомила, що готова почати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені уздовж дороги, між КПВВ «Станиця Луганська» і зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець.

В штабі ООС зауважили, що виконання українською стороною відповідних зобов'язань можливе лише у випадку дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями своїх зобов'язань з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд на зазначеній ділянці.

Глава Станично-Луганської районної держадміністрації Юрій Золкін заявив, що бойовики продовжують блокувати ремонт мосту в Станиці Луганській.