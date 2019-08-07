СБУ просять перевірити інформацію про закупівлю держпідприємством «Центренерго» вугілля з ОРДЛО



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У разі підтвердження оприлюднених фактів, Незалежна профспілка гірників вимагає від СБУ вжити заходів, спрямованих на зупинення корупційної схеми та покарання її організаторів

Службу безпеки України просять перевірити інформацію про закупівлю держпідприємством «Центренерго» вугілля з окупованих районів Донбасу. Про це йдеться у зверненні Незалежної профспілки гірників України до виконуючого обов’язки голови СБУ Івана Баканова.

«Обурюють і вимагають термінового розслідування факти, оприлюднені ЗМІ, стосовно нової корупційної схеми ввезення в Україну вугілля для державного «Центренерго» з ОРДЛО під виглядом російського. Наполегливо просимо перевірити інформацію про укладання договору між ПАТ «Центренерго» та фірмою «Нафта Форс» про постачання вугілля марки Т 0-50 (ТОМСШ), яке за документами відвантажують нібито з Кемеровської області РФ, а насправді – з захопленого російськими окупантами донбаського міста Шахтарськ», - йдеться у зверненні профспілки.

На думку авторів звернення, дивно, що «Центренерго» підписало контракт на доволі велику суму - 400 млн грн - з невідомою бориспільською фірмою «Нафта Форс», заснованою лише в серпні минулого року із статутним фондом в 1 тис. грн.

«Викликає подив, що «Центренерго» в особі першого заступника директора Ярослава Громко підписало контракт з невідомою бориспільською фірмою «Нафта Форс», заснованою в серпні минулого року з одним директором-засновником, на 400 млн грн», - повідомляють у зверненні.

В Незалежній профспілці гірників України наголошують, що держпідприємство має насамперед зберігати виробничий ланцюг державної вугільної промисловості.

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«ПАТ «Центренерго», мажоритарним власником якого є держава, в першу чергу, зобов’язане зберігати виробничий ланцюг державної вугільної промисловості, а саме своєчасно проводити оплату ДП «Держвуглепостач» за транспортування вугілля з збагачувальних фабрик на свої ТЕС. Цього не відбувається. У постачальника накопичуються борги перед фабриками, а ті, в свою чергу, не платять шахтам за видобуток вугілля. У підсумку, як у шахт, так і у збагачувальних фабрик не залишається коштів для ведення виробничої діяльності. Закономірний підсумок – підприємства зупиняються, а шахтарі залишаються без зарплат», - зазначають у зверненні.

У разі підтвердження оприлюднених фактів, Незалежна профспілка гірників України вимагає від СБУ вжити невідкладних заходів, спрямованих на зупинення корупційної схеми та покарання її організаторів.

Джерело: Українські новини