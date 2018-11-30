Могеріні хоче обмежити використання штучного інтелекту у військових цілях



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Провідні вчені, експерти та представники бізнесу бачать загрозу штучного інтелекту та виступають проти того, щоб їх винаходи використовувалися на шкоду людям

Штучний інтелект ставить нас перед новими викликами в сфері безпеки, породжує питання і починає мілітаризуватися, - заявила Могеріні

Федеріка Могеріні визнала, що неконтрольоване використання штучного інтелекту для військових цілей може бути небезпечним для людства, і закликала до відпрацювання міжнародних правил щодо застосування ШІ у сферах безпеки й оборони. Відповідну заяву високий представник ЄС з питань Спільної зовнішньої політики та політики безпеки зробила під час промови на річній конференції Європейського оборонного агентства.

«Штучний інтелект ставить нас перед новими викликами в сфері безпеки, породжує питання і починає мілітаризуватися. Ми входимо у світ, де дрони можуть самостійно шукати ціль та вбивати без втручання людини. Штучний інтелект може приймати рішення щодо життя та смерті, без прямого контролю з боку людської істоти... Це стає зрозумілим, коли ми бачимо створення автономних систем озброєння. Ми маємо зробити все, щоб штучний інтелект продовжував змінювати наші життя, але на краще, і не перетворювався на ризики у сфері безпеки», - зауважила Могеріні.

Вона повідомила, що провідні вчені, експерти та представники бізнесу бачать цю загрозу та виступають проти того, щоб їх винаходи використовувалися на шкоду людям. Це явище високий представник ЄС порівняла з позицією вчених-атомників, які після завершення Другої світової війни виступили за повну заборону ядерної зброї, адже розуміли, що така зброя несе загрозу знищення усього людства.

«Наша позиція завжди була дуже чіткою. Всі системи озброєння мають відповідати міжнародним правовим нормам, людина повинна завжди тримати контроль над використанням засобів ураження. Ця робота триває також в ООН, з тим, щоб визначити перший перелік керівних принципів щодо автономного озброєння. Ця робота потребує тісної співпраці між урядами, промисловістю та громадянським суспільством», - наголосила Могеріні.

Високий представник ЄС повідомила, що за її ініціативою було створено Глобальну технологічну панель, яка поєднує експертів з великих і малих технологічних компаній, а також з аналітичних центрів, які розуміються на штучному інтелекті та усвідомлюють ризики, пов’язані з його використанням в оборонному секторі. Ці люди потребують політичної підтримки, щоб винести свої висновки на рівень глобального обговорення.

Високий представник ЄС – віце-президент Єврокомісії повідомила також, що деякі підходи ЄС до вирішення ризиків, які виникають внаслідок застосування штучного інтелекту у сфері безпеки і оборони, будуть відображені в Комунікації Єврокомісії, яка буде оприлюднена вже наступного тижня.