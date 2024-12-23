Екскерівник Київського метрополітену – у розшуку, переховується від слідства

Віктор Брагінський фігурує підозрюваним у справі про збитки на суму 139 млн грн

Колишній керівник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський потрапив до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ як особа, яка переховується від органів досудового розслідування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані МВС.

Датою зникнення ексчиновника вказано 20 червня 2024 року. За даними правоохоронців, востаннє Брагінського бачили у Києві.

За даними правоохоронців, Віктор Брагінський є особою, яка переховується від органів досудового розслідування дані: МВС

Як відомо, у середині листопада 2024 року прокуратура повідомила про підозру колишньому керівнику КП «Київський метрополітен» Віктору Брагінському за фактом неналежного виконання службових обов'язків (ч. 2 ст. 367 КК України). За даними слідства, підозрюваний не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах КП «Київський метрополітен», не вживав заходи щодо забезпечення довгострокової служби штучних споруд та запобігання появі їх несправностей. Також він не призначав комісію для проведення спеціальних оглядів, обстежень та спостережень за дефектними, ослабленими конструкціями та спорудами станцій Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену.

Наслідком невиконання цих обов’язків стало поступове руйнування окремих елементів тунелів, що призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро «Деміївська»-«Либідська», появи тріщин у стінах та сталактитів, вимивання і порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу.

Внаслідок цього 8 грудня 2023 року столичною владою ухвалено рішення про зупинення руху поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро на відрізку між станціями метро «Либідська» та «Деміївська».

Внаслідок службової недбалості підозрюваного з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано понад 138,5 млн грн збитків. КП «Київський метрополітен» через закриття станцій метро недоотримав доходи у сумі майже 26 млн грн.

15 березня 2024 року Брагінський втратив посаду директора столичного метрополітену, яку обіймав десять років, після журналістського розслідування. Розслідувачі Bihus.Info знайшли в деклараціях родичів ексдиректора метрополітену кілька дорогих квартир та землю під Києвом.