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    Мокрий сніг та ожеледиця: в Україну суне зима

    На територію України прямує холодний фронт
    У найближчу добу холодна повітряна маса, що переміщується із Західної Європи, охопить більшу частину території України. Погоду західних, північних та центральних областей визначатиме атмосферний фронт, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Укргідрометцентр. У західних, північних та більшості центральних областей
    • Сьогодні, 12:53
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    На територію України прямує холодний фронт

    У найближчу добу холодна повітряна маса, що переміщується із Західної Європи, охопить більшу частину території України.

    Погоду західних, північних та центральних областей визначатиме атмосферний фронт, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Укргідрометцентр.

    У західних, північних та більшості центральних областей невеликий мокрий сніг, вночі в Луганській області мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

    Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні країни до 6° тепла.

    У Карпатах невеликий сніг, температура вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° морозу.

    До 5 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень).

     У Києві – невеликий мокрий сніг; на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

    За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 05 грудня найвища температура вдень була 14,7 у 2008 році, найнижча вночі -19,3 у 1902 році.

    На 6 грудня синоптики прогнозують в Україні незначний мокрий сніг і дощ, вдень у західних і північних областях помірні опади. На дорогах місцями, крім півдня, ожеледиця. Вітер західний і північно-західний, 7-12 м/с.

    Температура вночі 1-6° морозу, на узбережжі морів 0-3° тепла; вдень 0-5° тепла, на крайньому півдні країни до 7° тепла.

    У Києві в середу – вночі невеликий сніг, вдень помірний мокрий сніг і дощ; на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

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