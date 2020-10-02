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    Економіка та фінанси

    За пів року «Укргазвидобування» скоротило чистий прибуток у 54 рази

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    Компанія скоротила видобуток газу на 0,8% - За пів року «Укргазвидобування» скоротило чистий прибуток у 54 рази
    Компанія скоротила видобуток газу на 0,8%

    Ключовим фактором, що вплинув на погіршення показника, в «Укргазвидобуванні» називають зниження середньої ціни продажу газу

    Державне підприємство ПАТ «Укргазвидобування» за підсумками першого півріччя скоротило чистий прибуток до 301 млн грн, порівняно з 16,3 млрд грн за той же період 2019 року.

    Про це йдеться у повідомленні компанії.

    Ключовим фактором, що вплинув на погіршення показника, в «Укргазвидобуванні» називають зниження середньої ціни продажу газу на 46%, порівняно з тим же періодом 2019 року.

    Це призвело до зменшення чистого доходу компанії з 44,6 млрд до 23,6 млрд грн. Операційний прибуток компанії у звітному періоді склав 17 млрд грн.

    За січень-червень компанія інвестувала в розвиток видобутку газу 6,9 млрд грн, перерахувала до бюджетів усіх рівнів 12,7 млрд грн податків, а також направила 576 млн грн на протидію епідемії коронавірусу в Україні.

    Компанія скоротила видобуток газу на 0,8%, до 6,76 млрд м3. При цьому введені в експлуатацію 24 нові свердловини, проведено 347 операцій колтюбінгових установками і 53 операцій з гідророзривом пласта. Виконано капітальний ремонт 62 свердловин.

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