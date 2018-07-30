Момент ДТП з перевернутим інкасаторським авто у Полтаві потрапив на відео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ДТП в Полтаві

Аварія сталася на перехресті вулиць Маршала Бірюзова та Петра Юрченка

В мережі з’явилося відео моменту зіткнення у Полтаві інкасаторського авто з машиною поліції, яке сталося 30 липня на перехресті вулиць Маршала Бірюзова та Петра Юрченка.

Відео з камер спостереження було оприлюднене на сторінці групи «Підслухано в Полтаві» в Facebook.

«Відео сьогоднішньої аварії за участю інкасаторського та поліційного автомобілів», - говориться у коментарі до відео.

ДТП сталася о 9:40. Як видно на відео, після зіткнення інкасаторський автомобіль Ford Transit перекинувся на бік.

Раніше у поліції Полтавської області заявили, що ДТП сталася через те, що водій інкасаторського автомобіля порушив правила дорожнього руху, виїхавши на заборонний сигнал світлофора.

За інформацією ЗМІ, водій Ford отримав травму ноги і був доставлений в лікарню.