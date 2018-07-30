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    Момент ДТП з перевернутим інкасаторським авто у Полтаві потрапив на відео

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    ДТП в Полтаві - Момент ДТП з перевернутим інкасаторським авто у Полтаві потрапив на відео
    ДТП в Полтаві

    Аварія сталася на перехресті вулиць Маршала Бірюзова та Петра Юрченка

    В мережі з’явилося відео моменту зіткнення у Полтаві інкасаторського авто з машиною поліції, яке сталося 30 липня на перехресті вулиць Маршала Бірюзова та Петра Юрченка.

    Відео з камер спостереження було оприлюднене на сторінці групи «Підслухано в Полтаві» в Facebook.

    «Відео сьогоднішньої аварії за участю інкасаторського та поліційного автомобілів», - говориться у коментарі до відео.

    ДТП сталася о 9:40. Як видно на відео, після зіткнення інкасаторський автомобіль Ford Transit перекинувся на бік.

    Раніше у поліції Полтавської області заявили, що ДТП сталася через те, що водій інкасаторського автомобіля порушив правила дорожнього руху, виїхавши на заборонний сигнал світлофора.

    За інформацією ЗМІ, водій Ford отримав травму ноги і був доставлений в лікарню.

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