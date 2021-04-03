Монах, який приєднався до ПЦУ, розповів про настрої братії Києво-Печерської лаври

Інокентій Підтоптаний зазначив, що в лаврі є проукраїнське та проросійське крило

Інокентій Підтоптаний зазначив, що в лаврі є проукраїнське та проросійське крило

«Основна маса братії живе церковним чернечим життям, і до політичних, геополітичних справ намагається не втручатися»

Колишній помічник голови інформвідділу Києво-Печерської лаври ієромонах Інокентій Підтоптаний, який перейшов Помісної церкви та якому недавно заборонила служити Московська церква, в інтерв’ю «Главкому» розповів про пропаганду та настрої братії в Києво-Печерській лаврі.

Інокентій Підтоптаний зазначив, що в лаврі є проукраїнське та проросійське крило. Проте загалом ченці намагаються не жити політичним життям.

«Щодо сьогоднішньої ситуації, яка вона в лаврі зараз, сказати не можу, бо вже чотири місяці там не був, ні з ким не спілкувався. У лаврі є і проукраїнське крило, і проросійське крило. Але, якщо чесно, більшість братії абстрагувалася від цього всього й займається служінням. Основна маса братії живе саме цим – церковним чернечим життям, і до політичних, геополітичних, релігійно-політичних, релігійних справ вони просто намагаються не втручатися», – розповів він.

Інокентій Підтоптаний додав, що в аполітичності ченців є два боки: «З одного – це правильно, бо чернець перебуває в монастирі, а з іншого – кожна людина має бути громадянином своєї землі й батьківщини, добрим громадянином».

Нагадаємо, колишній помічник голови відділу інформації і зв’язків з громадськістю Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, церковний публіцист і богослов РПЦ в Україні (УПЦ МП) отець Інокентій Підтоптаний прийнятий в число кліриків Переяславсько-Вишневської єпархії Помісної церкви України.

Раніще протодиякон РПЦ Андрій Кураєв в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Українській православній церкві не варто боротися за храми, які контролює Московський патріархат. Замість того, щоби битися за атрибути тисячолітньої давнини, треба створити новий порядок денний та нову ікону віри.

Читайте також: