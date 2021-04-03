Монах, який приєднався до ПЦУ, розповів про настрої братії Києво-Печерської лаври
«Основна маса братії живе церковним чернечим життям, і до політичних, геополітичних справ намагається не втручатися»
Колишній помічник голови інформвідділу Києво-Печерської лаври ієромонах Інокентій Підтоптаний, який перейшов Помісної церкви та якому недавно заборонила служити Московська церква, в інтерв’ю «Главкому» розповів про пропаганду та настрої братії в Києво-Печерській лаврі.
Інокентій Підтоптаний зазначив, що в лаврі є проукраїнське та проросійське крило. Проте загалом ченці намагаються не жити політичним життям.
«Щодо сьогоднішньої ситуації, яка вона в лаврі зараз, сказати не можу, бо вже чотири місяці там не був, ні з ким не спілкувався. У лаврі є і проукраїнське крило, і проросійське крило. Але, якщо чесно, більшість братії абстрагувалася від цього всього й займається служінням. Основна маса братії живе саме цим – церковним чернечим життям, і до політичних, геополітичних, релігійно-політичних, релігійних справ вони просто намагаються не втручатися», – розповів він.
Інокентій Підтоптаний додав, що в аполітичності ченців є два боки: «З одного – це правильно, бо чернець перебуває в монастирі, а з іншого – кожна людина має бути громадянином своєї землі й батьківщини, добрим громадянином».
Нагадаємо, колишній помічник голови відділу інформації і зв’язків з громадськістю Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, церковний публіцист і богослов РПЦ в Україні (УПЦ МП) отець Інокентій Підтоптаний прийнятий в число кліриків Переяславсько-Вишневської єпархії Помісної церкви України.
Раніще протодиякон РПЦ Андрій Кураєв в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Українській православній церкві не варто боротися за храми, які контролює Московський патріархат. Замість того, щоби битися за атрибути тисячолітньої давнини, треба створити новий порядок денний та нову ікону віри.