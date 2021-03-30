Перший монах Києво-Печерської лаври перейшов з Московської в Українську церкву

Отець Інокентій свій крок він не вважає переходом, адже автокефалію надали не новостворенній церкві, а стародавній митрополії Константинопольського патріархату

Колишній помічник голови відділу інформації і зв’язків з громадськістю Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, церковний публіцист і богослов РПЦ в Україні (УПЦ МП) отець Інокентій Підтоптаний прийнятий в число кліриків Переяславсько-Вишневської єпархії Помісної церкви України.

Як зазначив сам отець Інокентій у коментарі «Релігійній правді», свій крок він не вважає переходом, адже автокефалію надали не новостворенній церкві, а існуючій стародавній митрополії Константинопольського патріархату, яка до 2018 року перебувала під адмініструванням РПЦ.

«Називати акти визнання ПЦУ кліриками УПЦ МП словом «перехід» – не відповідає еклезіологічній реальності», – пояснив отець.

Священник нікого не критикує і не звинувачує у Московському патріархаті, лише висловлює прикрість з приводу того, що деяким вірним РПЦ бракує розуміння невідворотності автокефалії Української церкви: «Православній церкві України був наданий Томос про автокефалію, і треба усвідомити, що ніхто цього документа не буде анулювати, ніхто його не відкличе, ніхто не спростує».

За словами отця Інокентія, будь-яка думаюча людина розуміє, що визнання Української православної церкви Помісними православними церквами буде продовжуватись.

Як зазначає отець, «ми вже більше двох років маємо свою помісну Православну церкву і лишається тільки справою часу, коли всі ми зможемо об’єднатись навколо одного Престолу та всі разом звершити Божественну літургію».

Причиною, чому священник звернувся саме до керуючого Переяславсько-Вишневської єпархії ПЦУ, отець Інокентій називає специфіку цієї єпархії, оскільки вона була створена спеціально для кліриків, які вирішили приєднатись до ПЦУ з лав Московського патріархату в межах Київської області.

На цей час отець Інокентій несе послух в єпархіальному монастирі святителя Нектарія Егінського, а також співслужить священникам кафедрального Спасо-Преображенського собору у житловому комплексі «Ліко-град».

Ієромонах Інокентій (Підтоптаний Максим Васильович) народився 25 травня 1986 року в місті Одеса. 1993 року вступив до загальноосвітньої школи №27 міста Миколаєва, 1997 року переведений на навчання до Миколаївського Муніципального колегіуму. 2001 року вступив на навчання до Миколаївського політехнічного технікуму, який закінчив з відзнакою 2004 року по спеціальності «Економіка підприємств». Того ж року вступив до Миколаївської філії Європейського університету на спеціальність «Банківська справа», який закінчив 2006 року з відзнакою.

У 2004 – 2006 роках проходив навчання на військовій кафедрі Миколаївського педагогічного університету, після закінчення якої отримав військове звання молодшого лейтенанта запасу.

2007 року вступив до Київської духовної семінарії УПЦ МП, а 2011 року був зарахований до Київської духовної академії.

15 березня 2012 року з благословення Митрополита Володимира прийняв чернечий постриг з іменем Інокентій на честь святителя Інокентія Херсонського. 24 березня того ж року висвячений в сан ієродиякона, а 7 квітня 2013 року – в сан ієромонаха.

2015 року закінчив КДА зі ступенем кандидата богослов’я, захистивши кандидатську дисертацію на тему: «Богословські погляди митрополита Антонія (Храповицького)». Після закінчення академії був направлений на служіння до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, де ніс послух помічника голови відділу Інформації і зв’язків з громадськістю.

2018 року вийшла в світ книга «Увидеть Образ. Очерки из жизни в Киево-Печерской Лавре».

2018 року нагороджений палицею, 2019-го – хрестом з прикрасами.

В листопаді 2020 року направлений у безстрокову відпустку за сімейними обставинами.

13 березня 2021 року прийнятий в число кліриків Переяславсько-Вишневської єпархії Православної церкви згідно з поданим проханням.

До слова, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври глава Російської церкви в Україні митрополит Онуфрій 28 березня відслужив літургію, на якій зібралося чимало людей без будь-яких засобів захисту.

Як відомо, торік ієрархи церкви Московського патріархату демонстративно ігнорували карантин, збираючи натовпи людей у Лаврі та інших храмах, свідомо наражаючи людей на небезпеку захворіти і розносити хворобу далі.

У результаті 13 квітня минулого року київська влада вирішили закрити монастир на карантин у зв'язку зі спалахом інфекції. Після закриття поліція взяла в очеплення Києво-Печерську лавру. Нікого не пускали і не випускали з території.

Також нещодавно намісник Лаври, митрополит РПЦ в Україні Павло (Лебідь) зробив гучне зізнання. Священнослужитель розповів, що до нього ще до затримання приходив відомий серійний вбивця, зізнавався у злочинах і пропонував заявити на нього у поліцію, проте Павло не зробив цього.