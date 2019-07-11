Монахиня з Індії отримала українське громадянство



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Пайяппіллі Варід Ліджі 15 років тому прибула на Закарпаття з місіонерською місією

«Я ніколи не відчувала себе тут чужою. Я люблю Україну та українців»

Монахиня з Індії сестра Ліджі стала громадянкою України. Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДМС у Закарпатській області.

«Указом президента України до громадянства України прийнято Пайяппіллі Варід Ліджі як особу, прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес», - вказали у ДМС.

Як зазначається, 11 липня керівник міграційної служби Закарпаття Ігор Михайлишин вручив новій громадянці України основний документ, що підтверджує громадянство, - паспорт громадянина України у формі ID-картки.

«Я ніколи не відчувала себе тут чужою. Бог хотів бачити мене в Україні, оскільки має плани стосовно кожного з нас. Я люблю Україну та українців», - зазначила сестра Ліджі, отримуючи ID-паспорт.

Вказано, що сестра Ліджі відома не лише в області, а й далеко за її межами. Родом з Індії, вона 15 років тому прибула на Закарпаття з місіонерською місією. Вона є настоятелькою монастиря Згромадження Сестер Святого Йосифа де Сен-Марк Мукачівської дієцезії Римсько-Католицької церкви.

Зусиллями сестри Ліджі було залучено кошти від меценатів Німеччини для відкриття при монастирі геріатричного пансіонату для опіки над самотніми літніми людьми. Щотижня від 300 до 1000 соціально незахищених людей різних віросповідань та національностей отримують підтримку при монастирі.

У 2017 році сестра Ліджі організувала допомогу військовослужбовцям у зоні проведення АТО. Практично щодня на зустріч з монахинею з Павшина приходять сотні людей для зцілюючої молитви.