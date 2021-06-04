Море чекає! «Укрзалізниця» призначила 11 нових потягів на курорти

Сьогодні до Азовського моря вирушає потяг № 282/281 Хмельницький – Генічеськ

У найближчі дні нарешті покращиться погода, тож можна планувати мандрівку до Чорного та Азовського морів

Компанія-перевізник «Укрзалізниця» закликає українців не зважати на погодні витівки і вже планувати мандрівки до українських курортів. Так, компанія відкрила продаж квитків на низку нових та додаткових «морських» поїздів.

Отже, куди можна поїхати залізницею у червні:

«Під час планування літніх мандрівок пам’ятайте про безпеку: носіть маски правильно та користуйтесь санітайзерами», - нагадує перевізник.

Також нагадаємо, що у найближчі дні нарешті покращиться погода. Водночас за прогнозами синоптиків літо 2021 року в Україні буде прохолодним, і справжньої спеки очікувати не варто.

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