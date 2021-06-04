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    Море чекає! «Укрзалізниця» призначила 11 нових потягів на курорти

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    Сьогодні&nbsp;до Азовського моря вирушає потяг №&nbsp;282/281 Хмельницький&nbsp;&ndash;&nbsp;Генічеськ - Море чекає! «Укрзалізниця» призначила 11 нових потягів на курорти
    Сьогодні до Азовського моря вирушає потяг № 282/281 Хмельницький – Генічеськ
    Фото: Укрзалізниця

    У найближчі дні нарешті покращиться погода, тож можна планувати мандрівку до Чорного та Азовського морів

    Компанія-перевізник «Укрзалізниця» закликає українців не зважати на погодні витівки і вже планувати мандрівки до українських курортів. Так, компанія відкрила продаж квитків на низку нових та додаткових «морських» поїздів.

    Отже, куди можна поїхати залізницею у червні:

    • Із 3 червня через день по непарних числах курсує довгоочікуваний жителями Східної України поїзд № 269/270 Лисичанськ – Одеса.
    • Із 3 червня також «морським шляхом» з Кривого Рогу по непарних числах вирушає потяг № 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ. Зворотно з Генічеська потяг № 189/203 курсуватиме з 6 червня.
    • Із 4 червня до Азовського моря вирушає потяг № 282/281 Хмельницький – Генічеськ, з 5 червня відправляється потяг № 280/279 Жмеринка – Генічеськ.
    • Із 5 червня по непарних числах «Укрзалізниця» запускає потяг № 231/232 сполученням Івано-Франківськ — Генічеськ. У зворотному напрямку потяг № 232/231 курсуватиме по парних числах.
    • Із 10 червня жителі Дніпра та Кривого Рогу, крім Генічеська, зможуть дістатися Бердянська – популярного морського та грязьового курорту. Потяг № 472/471 Дніпро – Бердянськ курсуватиме по парних числах, зворотно – по непарних. Потяг № 552/551 Кривий Ріг – Бердянськ курсуватиме по парних числах через Запоріжжя, зворотно по непарних.
    • Із 11 червня жителі Харкова зможуть дістатися Бердянська потягом № 261/262 Харків – Бердянськ.
    • Із 11 червня зі Львова вирушить потяг № 86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка до Бердянська.
    • Крім того, для жителів Чернігова та Сум «Укрзалізниця» запустила курсування потяга № 213/214 Суми – Одеса та № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса. Потяг № 213/214 курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня. Поїзд № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах.

    «Під час планування літніх мандрівок пам’ятайте про безпеку: носіть маски правильно та користуйтесь санітайзерами», - нагадує перевізник.

    Також нагадаємо, що у найближчі дні нарешті покращиться погода. Водночас за прогнозами синоптиків літо 2021 року в Україні буде прохолодним, і справжньої спеки очікувати не варто.

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    Теги: Чорне море Укрзалізниця відпочинок потяг Азовське море море
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    Море чекає! «Укрзалізниця» призначила 11 нових потягів на курорти