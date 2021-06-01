Відсьогодні «Укрзалізниця» запускає потяг Київ-Відень

Перший рейс із Києва до Відня вирушить уже 1 червня

Потяг курсуватиме щоденно – відправлятиметься з Центрального київського вокзалу о 14:07

У зв’язку із стабілізацією ситуації з коронавірусом, «Укрзалізниця» відновлює міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрації Австрії та Угорщини. Про це ідеться у повідомленні пресслужби компанії.

Перший рейс із Києва до Відня вирушить уже 1 червня. Надалі потяг курсуватиме щоденно – відправлятиметься з Центрального київського вокзалу о 14:07, проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20) і прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня.

У зворотному напрямку (з 2 червня) потяг Їхатиме о 16:42 і дістанеться до Києва о 17:22 наступного дня.

Квитки на поїзд «Київ-Відень» можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.

«Актуальну інформацію про правила в’їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн в Україну, пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України в Австрії та Угорщині та посольств цих країн в Україні», – інформують в УЗ.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає нові потяги до моря з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська.

Також із 29 травня «Укрзалізниця» запускає «Прикарпатський експрес» сполученням Івано-Франківськ-Ківерці. Потяг № 807/808 поєднає одразу три туристичні регіони – Волинь, Галичину та Прикарпаття.

«Укрзалізниця» з бюджетоутворюючого підприємства за останні роки перетворилася на «закляте місце», яке системно демонструє збитки. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила Юлія Гришина, голова парламентської ТСК.