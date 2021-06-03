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    «Укрзалізниця» запускає ще два потяги до моря

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    До курортного міста Бердянськ влітку їздитиме ще більше поїздів&nbsp; - «Укрзалізниця» запускає ще два потяги до моря
    До курортного міста Бердянськ влітку їздитиме ще більше поїздів 
    Фото: укрзалізниця

    Потяги їздитимуть до Бердянська з Дніпра та Кривого Рогу

    Компанія «Укрзалізниця» з 10 червня відновляє курсування двох потягів до Азовського моря: з Дніпра та Кривого Рогу до Бердянська. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

    Ці поїздки вирушатимуть по парних числах, а у зворотному напрямку – по непарних. З Дніпра відправлення о 22:50, а прибуття до Бердянська – о 8:23.

    З Кривого Рогу потяг відправляється о 21:20, а прибуває до Бердянська – о 8:23.

    В «Укрзалізниці» пояснюють, що відновлюють сполучення, щоб пасажири могли «оминути автозатори та комфортно дістатися курорту».

    Перевізник також запустив із 3 червня потяг із Лисичанська до Одеси. Поїзд курсуватиме через день по непарних числах, а зворотно вирушатиме через день по парних числах.

    З 15 та 17 червня також почнуть курсувати потяги з Сум та Чернігова до Одеси.

    Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» запускає нові потяги до моря з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська.

    Також нагадаємо, що наприкінці червня до Львова п’ять днів їздитиме «Джазовий експрес».

    А із 1 червня «Укрзалізниця» запустила потяг Київ-Відень.

    До слова, у Міністерстві закордонних справ України розповіли про нововведення щодо режиму в'їзду іноземців на територію Туреччини, що почнуть діяти 4 червня.

    Додамо, для подорожей громадян України на сьогодні відкриті 107 країн – до списку нещодавно додалися Греція, Кіпр, Сейшели.

    Також українці зможуть їздити в Перу без віз. Кабмін затвердив відповідну угоду.

    Нагадаємо, з березня 2021 року українці можуть без віз відвідати Гренаду і Нідерландські острови Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.


    Теги: Укрзалізниця Дніпро відпочинок Кривий Ріг потяг Азовське море Запорізька область
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    «Укрзалізниця» запускає ще два потяги до моря