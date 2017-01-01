Морози і сніг: прогноз погоди на 24 листопада

Вдень 24 листопада в Україні очікується 0…+4 градуси

Погода 24 листопада мало відрізнятиметься від попереднього дня. Майже по свій Україні буде без опадів та сонячно, лише на сході можливий невеликий сніг. У Києві теж без опадів, вночі заморозки до -5 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. Хоч снігопадів не прогнозують, однак температура повітря знизиться. Так, вже найближчої ночі



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Вдень 24 листопада в Україні очікується 0…+4 градуси

Погода 24 листопада мало відрізнятиметься від попереднього дня. Майже по свій Україні буде без опадів та сонячно, лише на сході можливий невеликий сніг. У Києві теж без опадів, вночі заморозки до -5 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Хоч снігопадів не прогнозують, однак температура повітря знизиться. Так, вже найближчої ночі температура становитиме -3...-7 градусів, на сході та північному сході може знизитись і до -10.

Вдень 24 листопада в Україні очікується 0…+4 градуси, а на сході та північному сході навіть вдень 0…-4 градуси морозу.

Тепло буде лише на заході - вночі близько нуля, а вдень – +4…+11 градусів.

У Києві п'ятниця буде сухою та холодною. Найближчої ночі до 5 градусів морозу, завтра вдень +1+3 градуси.