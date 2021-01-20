На Закарпатті сніг засипає трасу Київ – Чоп. Водії скаржаться на дорожні служби (відео)

Попри попередження синоптиків та рятувальників про сильні снігопади дорога міжнародного значення лишилася неочищеною

Рух на трасі Київ-Чоп ускладнений через снігопади. Комунальна техніка Закарпатського облавтодору не виїхала на роботу. Про це у соцмережі повідомляють обурені водії.

Зазначається, що попри попередження синоптиків та рятувальників про сильні снігопади дорога міжнародного значення лишилася неочищеною.

«Ускладнений рух на ділянці від Мукачева до Ужгорода. Водії намагаються їхати обережно дотримуючись дистанції між автомобілями», ‒ йдеться у повідомленні.

«Наразі причини відсутності на дорогах комунальної техніки невідомі», ‒ наголошують у місцевому виданні мukachevo.net.

Нагадаємо, Укравтодор попередив водіїв про засніжені дороги у семи областях.

У пресслужбі компанії запевнили, що в областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. «Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено», ‒ стверджують дорожники.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 586 одиниць техніки та 841 робітник.

Як повідомлялося, у середу, 20 січня, у деяких західних областях очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сильний вітер та хуртовини.

Також нагадаємо, що на час сильних морозів в Україні облаштували майже п’ять тисяч пунктів обігріву для населення.