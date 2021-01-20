  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Закарпатті сніг засипає трасу Київ – Чоп. Водії скаржаться на дорожні служби (відео)

    • Розсилка
    Причини відсутності на дорогах комунальної техніки невідомі - На Закарпатті сніг засипає трасу Київ – Чоп. Водії скаржаться на дорожні служби (відео)
    Причини відсутності на дорогах комунальної техніки невідомі
    Скірн з відео

    Попри попередження синоптиків та рятувальників про сильні снігопади дорога міжнародного значення лишилася неочищеною

    Рух на трасі Київ-Чоп ускладнений через снігопади. Комунальна техніка Закарпатського облавтодору не виїхала на роботу. Про це у соцмережі повідомляють обурені водії.

    Зазначається, що попри попередження синоптиків та рятувальників про сильні снігопади дорога міжнародного значення лишилася неочищеною.

    «Ускладнений рух на ділянці від Мукачева до Ужгорода. Водії намагаються їхати обережно дотримуючись дистанції між автомобілями», ‒ йдеться у повідомленні.

    «Наразі причини відсутності на дорогах комунальної техніки невідомі», ‒ наголошують у місцевому виданні мukachevo.net.

    Нагадаємо, Укравтодор попередив водіїв про засніжені дороги у семи областях. 

    У пресслужбі компанії запевнили, що в областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. «Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено», ‒ стверджують дорожники.

    Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 586 одиниць техніки та 841 робітник.

    Як повідомлялося, у середу, 20 січня, у деяких західних областях очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сильний вітер та хуртовини.

    Також нагадаємо, що на час сильних морозів в Україні облаштували майже п’ять тисяч пунктів обігріву для населення. 

    Теги: дороги Закарпаття водій Укравтодор снігопад вітер населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies