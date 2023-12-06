Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 6 грудня

В Україні буде хмарно з проясненнями

У середу, 6 грудня, очікується холодна погода в Україні. У деяких регіонах передбачається мокрий сніг та дощ. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В Україні буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. На Житомирщині та Вінниччині можливий невеликий сніг, а на Одещині – дощ. На дорогах західних та північних областей можлива ожеледиця.

Температура вночі переважно становитиме 3-8° морозу, у Львівській, Чернігівській та Сумській областях - від 6 до 11° морозу. Однак на Одещині температура буде коливатися від 2° морозу до 3° тепла.

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Вдень очікується від 3° морозу до 2° тепла. На Закарпатті та півдні країни температура підніметься до +2-7°.

У Київській області та в столиці буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. На дорогах подекуди ожеледиця. Швидкість південно-східного вітру становитиме 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря вночі становитиме 3-8° морозу, а вдень – від 3° морозу до 2° тепла. В Києві вночі та вдень стовпчики термометрів покажуть 2-6° морозу.