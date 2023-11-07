Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 7 листопада

На Київщині 7 листопада очікується мінлива хмарність

7 листопада в Україні очікується мінлива хмарність. Опади будуть лише на Закарпатті та у Карпатах дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Температура повітря вночі становитиме 3-8°C, на узбережжі морів - 10-12°C. Вдень очікується тепло в межах 11-16°C, у південній частині країни до 15-20°C, а в Карпатах 5-10°C тепла. Західний та південно-західний вітер матиме швидкість 7-12 м/с, а в Карпатах місцями досягатиме 15-20 м/с.

На Київщині 7 листопада очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

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Температура повітря вночі становитиме 3-8°C тепла, а вдень підніметься до 11-16°C.

У Києві вночі очікується 6-8°C, а вдень температура повітря становитиме 13-15°C.