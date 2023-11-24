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В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
фото з відкритих джерел

Синоптики прогнозують хмарну погоду по всій Україні

У п'ятницю, 24 листопада, синоптики прогнозують теплішу погоду в Україні. На ніч очікується мороз, але вдень буде плюсова температура. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують хмарну погоду по всій країні. Вдень у західних, північних та північно-східних областях дощитиме, а вночі очікується дощ з мокрим снігом. На решті території України - без істотних опадів. В Україні, крім півдня, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. У Карпатах - 25-30 м/с.

В більшості областей температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу. Удень стовпчики термометрів піднімуться від 1 до 6° тепла. На півдні країни очікують 6-11° тепла.

В Карпатах буде сніг. Вночі очікується 1-6° морозу, а вдень – близько 0 градусів.

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно. Дощитиме. Вночі буде дощ з мокрим снігом. Пориви вітру в регіоні будуть 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

В Київській області температура повітря вночі буде від +3° тепла до -2°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть від 3° тепла до 2° морозу, а вдень 1-6° тепла.

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Теги: Укргідрометцентр повітря снігопад вітер

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