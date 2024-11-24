24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У цей день не можна ремонтувати, шити, займатися важкою працею

24 листопада, Міжнародний день системного інженера, Всесвітній день еволюції, Всеукраїнський день логіста. Віряни вшановують пам'ять християнської мучениці Катерини Олександрійської.

Міжнародний день системного інженера

фото з відкритих джерел

В останню п’ятницю листопада відзначається Міжнародний день системного інженера.

В обов’язки системних інженерів входить також налаштування та обслуговування антивірусного та програмного забезпечення, контроль помилок у роботі комп’ютерних програм та їх швидке усунення, пошук способів оптимізації витрат. Нерідко спеціалісти самостійно ремонтують оргтехніку та ПК.

Робота у цій галузі потребує математичного складу розуму, доповненого вищою технічною освітою й розвиненими комунікаційними даними.

Всесвітній день еволюції

фото з відкритих джерел

24 листопада спільнота науковців всього світу відзначає Всесвітній день еволюції (World Evolution Day). Присвячене це свято річниці публікації відомої для широкого загалу праці «Походження видів», що була написана Чарльзом Дарвіном 24 листопада 1859 року. Оскільки книга була написана не в науковому, а в популярно-публіцистичному стилі, то викликала справжній ажіотаж в суспільстві. Це один з найбільш вагомих творів в історії науки, який детально та логічно пояснює засади існування життя на планеті та виникнення великого розмаїття флори та фауни. Так з’явилася на світ теорія еволюції, яку згодом стали називати дарвінізмом.

Всеукраїнський день логіста

фото з відкритих джерел

Щорічно в останню п’ятницю листопада Україна відзначає День логіста.

Всеукраїнський день логіста не вважається офіційним святом, проте це не заважає об’єднанню колег зі всієї країни для святкування професійного дня. Кожного року влаштовуються професійні практичні конференції з логістики та круглі столи.

Яке сьогодні релігійне свято

24 листопада у церковному календарі вшановується пам'ять християнської мучениці Катерини Олександрійської. Вона була обдарованою дівчиною, яка вивчала твори видатних письменників, філософів та лікарів, маючи відмінні ораторські здібності. Після розмови з сирійським ченцем вона повернулася до християнства. Згідно з церковними легендами, вона отримала уві сні від Христа обручку через ангела.

Катерина прийшла в язичницький храм з жертвоприношеннями та закликала імператора Максиміна відмовитися від ідолопоклонства. Краса дівчини вразила правителя, але його спроби переконати її повернутися до язичництва зіткнулися з відмовою. Він почав катувати її, але ангел, за легендою, знищив одне з інструментів під час тортур. Його дружина, яка свідчила це, також перейшла на бік християнства. Обидвох, Катерину і жінку імператора, згодом вбили.

Що не можна робити цього дня

Заборонено голосно співати, танцювати, веселитися.

Не можна ремонтувати, шити, займатися важкою працею.

Триває Різдвяний піст, тому не варто вживати м'ясні, молочні продукти, яйця.

Народні прикмети і традиції

Навколо місяця видніється коло – буде заледеніння;

Ще не випав сніг – отже, наступний рік буде неурожайним;

Туман чи відлига – до похолодання після Варвариного дня (4 грудня);

За вікном тепла погода – в другій половині грудня вдарять морози;

Ясно – зима буде холодною.

Пам’ятні події 24 листопада

1638 рік – Козацька рада в урочищі Маслів Став затверджує «Ординацію Війська Запорозького Реєстрового» — статут запорізьких козаків;

1859 рік – Чарльз Дарвін публікує свою працю «Походження видів», що є одним із найзнаменитіших творів в історії науки й основоположним у сфері еволюційного вчення;

1910 рік – у Севастополі розпочинає роботу офіцерська школа авіації;

1918 рік – ескадра Антанти бере Севастополь;

1969 рік – договір про непоширення ядерної зброї ратифікували у США та СРСР;

1994 рік – в Україні починає свою діяльність місія ОБСЄ;

2004 рік – Центральна виборча комісія України оприлюднює офіційні результати виборів президента України, під час яких переміг Віктор Янукович;

2015 рік – солдати Вільної сирійської армії підбивають російський вертоліт у Сирії поблизу Латакії, змусивши його здійснити аварійну посадку;

2015 рік – починається загострення конфлікту між Росією і НАТО на дипломатичній арені унаслідок небувалого протягом понад 50-річну історію збиття турецькими силами російського винищувача «СУ-24», що перетнув кордон між Сирією і Туреччиною.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають Катерина, Олександр, Григорій, Євгеній, Марк, Порфирій, Семен.