Окупанти вдарили ракетами біля кордону з Польщею: подробиці

Війна на порозі НАТО: Росія вдарила ракетами біля кордону з Польщею

Окупанти потрапили в об'єкт військової інфраструктури у Яворівському районі – він повністю зруйнований

Російські окупанти вдарили крилатими ракетами в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею. Про це повідомив голова Львівської ОДА (ОВА) Максим Козицький.

Нагадаємо, підрозділи ПвК «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищили дві крилаті ракети окупантів над Львівщиною.

Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно з підводних човнів.

Чотири ракети ворога влучили в один з об’єктів військової інфраструктури Львівщини.

«Уточнення: чотири ракети ворога влучили в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею. Об‘єкт повністю зруйнований», – написав Козицький.

За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає. По медичну допомогу ніхто не звертався.

Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.

Як відомо, в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини. В Україну скоро вирушать понад 40 слідчих Міжнародного кримінального суду.