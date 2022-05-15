Окупанти вдарили ракетами біля кордону з Польщею: подробиці
Окупанти потрапили в об'єкт військової інфраструктури у Яворівському районі – він повністю зруйнований
Російські окупанти вдарили крилатими ракетами в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею. Про це повідомив голова Львівської ОДА (ОВА) Максим Козицький.
Нагадаємо, підрозділи ПвК «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищили дві крилаті ракети окупантів над Львівщиною.
Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно з підводних човнів.
Чотири ракети ворога влучили в один з об’єктів військової інфраструктури Львівщини.
«Уточнення: чотири ракети ворога влучили в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею. Об‘єкт повністю зруйнований», – написав Козицький.
За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає. По медичну допомогу ніхто не звертався.
Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.
Як відомо, в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини. В Україну скоро вирушать понад 40 слідчих Міжнародного кримінального суду.