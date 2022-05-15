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    Окупанти вдарили ракетами біля кордону з Польщею: подробиці

    Війна на порозі НАТО: Росія вдарила ракетами біля кордону з Польщею - Окупанти вдарили ракетами біля кордону з Польщею: подробиці
    Війна на порозі НАТО: Росія вдарила ракетами біля кордону з Польщею
    фото з відкритих джерел

    Окупанти потрапили в об'єкт військової інфраструктури у Яворівському районі – він повністю зруйнований

    Російські окупанти вдарили крилатими ракетами в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею. Про це повідомив голова Львівської ОДА (ОВА) Максим Козицький.

    Нагадаємо, підрозділи ПвК «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищили дві крилаті ракети окупантів над Львівщиною.

    Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно з підводних човнів.

    Чотири ракети ворога влучили в один з об’єктів військової інфраструктури Львівщини.

    «Уточнення: чотири ракети ворога влучили в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею. Об‘єкт повністю зруйнований», – написав Козицький.

    За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає. По медичну допомогу ніхто не звертався.

    Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.

    Як відомо, в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини. В Україну скоро вирушать понад 40 слідчих Міжнародного кримінального суду.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти вдарили ракетами біля кордону з Польщею: подробиці