Окупанти обстріляли три лікарні та храм Московської церкви на Запоріжжі

Завдаючи ракетних та артилерійських ударів ворог знищує об’єкти цивільної інфраструктури

На Запоріжжі окупанти обстріляли в'язницю, три лікарні та храм Московської церкви. Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

Російські терористичні війська продовжують цинічно порушувати норми Міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни.

Завдаючи ракетних та артилерійських ударів ворог знищує об’єкти цивільної інфраструктури, шляхи автомобільних та залізничних сполучень, електростанції та мирні житлові будинки, постійно ставить під загрозу життя цивільних громадян.

Так, в селі Мала Токмачка, Пологівського району внаслідок артилерійського обстрілу окупантами було пошкоджено господарчу будівлю на території ДУ «Оріхівська виправна установа №88».

Також, російські варвари в місті Оріхів артударами пошкодили три відділення лікарні та Храм релігійної громади московського патріархату УПЦ.

Наразі по даним фактам здійснюються процесуальні дії щодо відкриття кримінального провадження за статтею «Порушення законів та звичаїв війни».

Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.

Як відомо, в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини. В Україну скоро вирушать понад 40 слідчих Міжнародного кримінального суду.