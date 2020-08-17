Московська церква в Україні висвятила ще чотирьох митрополитів
Також у московської церкви з’явилося два нових архієпископа
Російська православна церква в Україні (колишня УПЦ Московського патріархату) заявила про те, що має чотирьох нових митрополитів і двох архієпископів.
Як повідомляє Центр інформації Московського патріархату, сьогодні, в день шестиріччя від дня інтронізації очільника РПЦ в Україні, митрополита Онуфрія, на урочистостях в Києво-Печерській лаврі четверо архієреїв зведені у сан митрополитів.
Отже, з благословення Онуфрія архієпископами РПЦ в Україні стали:
- Каменський і Царичанський Володимир,
- Новокаховський і Генічеський Філарет,
- Кременчуцький і Лубенський Миколай,
- Банченський Лонгин, вікарій Чернівецької єпархії.
Також у московської церкви з’явилося два нових архієпископа.
У сан архієпископа зведені єпископи:
- Васильківський Микола, вікарій Київської єпархії,
- Шепетівський і Славутський Євсевій.
Раніше глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк заявив, що Кремль активно використовує Московську церкву як інструмент впливу в Україні.
Також нагадаємо, що у місті Золочів Львівської області громада і місцева влада виступають проти будівництва храму РПЦ в Україні