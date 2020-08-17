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    Московська церква в Україні висвятила ще чотирьох митрополитів

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    РПЦ в Україні отримала чотирьох нових митрополитів і двох архієпископів - Московська церква в Україні висвятила ще чотирьох митрополитів
    РПЦ в Україні отримала чотирьох нових митрополитів і двох архієпископів

    Також у московської церкви з’явилося два нових архієпископа

    Російська православна церква в Україні (колишня УПЦ Московського патріархату) заявила про те, що має чотирьох нових митрополитів і двох архієпископів.

    Як повідомляє Центр інформації Московського патріархату, сьогодні, в день шестиріччя від дня інтронізації очільника РПЦ в Україні, митрополита Онуфрія, на урочистостях в Києво-Печерській лаврі четверо архієреїв зведені у сан митрополитів.

    Отже, з благословення Онуфрія архієпископами РПЦ в Україні стали:

    • Каменський і Царичанський Володимир,
    • Новокаховський і Генічеський Філарет,
    • Кременчуцький і Лубенський Миколай,
    • Банченський Лонгин, вікарій Чернівецької єпархії.

    Також у московської церкви з’явилося два нових архієпископа.

    У сан архієпископа зведені єпископи:

    • Васильківський Микола, вікарій Київської єпархії,
    • Шепетівський і Славутський Євсевій.

    Раніше глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк заявив, що Кремль активно використовує Московську церкву як інструмент впливу в Україні.

    Також нагадаємо, що у місті Золочів Львівської області громада і місцева влада виступають проти будівництва храму РПЦ в Україні

    церква РПЦ Російська православна церква в Україні православна церква Києво-Печерська лавра Митрополит Онуфрій
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