Московська церква в Україні висвятила ще чотирьох митрополитів



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РПЦ в Україні отримала чотирьох нових митрополитів і двох архієпископів

Також у московської церкви з’явилося два нових архієпископа

Російська православна церква в Україні (колишня УПЦ Московського патріархату) заявила про те, що має чотирьох нових митрополитів і двох архієпископів.

Як повідомляє Центр інформації Московського патріархату, сьогодні, в день шестиріччя від дня інтронізації очільника РПЦ в Україні, митрополита Онуфрія, на урочистостях в Києво-Печерській лаврі четверо архієреїв зведені у сан митрополитів.

Отже, з благословення Онуфрія архієпископами РПЦ в Україні стали:

Каменський і Царичанський Володимир,

Новокаховський і Генічеський Філарет,

Кременчуцький і Лубенський Миколай,

Банченський Лонгин, вікарій Чернівецької єпархії.

Також у московської церкви з’явилося два нових архієпископа.

У сан архієпископа зведені єпископи:

Васильківський Микола, вікарій Київської єпархії,

Шепетівський і Славутський Євсевій.

Раніше глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк заявив, що Кремль активно використовує Московську церкву як інструмент впливу в Україні.

Також нагадаємо, що у місті Золочів Львівської області громада і місцева влада виступають проти будівництва храму РПЦ в Україні