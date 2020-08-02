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    Політика

    Кремль використовує Московську церкву як інструмент впливу в Україні, - розвідка

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    Українська розвідка звернула увагу на загрозу формування парамілітарних угруповань під крилом&nbsp;УПЦ МП - Кремль використовує Московську церкву як інструмент впливу в Україні, - розвідка
    Українська розвідка звернула увагу на загрозу формування парамілітарних угруповань під крилом УПЦ МП

    Кремль активно використовує російське православ'я для розколу в суспільстві

    Одна з форм кремлівського тиску в Україні – це просування ідеї «російської православної церкви». Українська розвідка звернула увагу на загрозу формування угруповань під крилом Російської православної церкви в Україні, також відомої як УПЦ МП.

    Про це написав глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк у своїй статті для Zn.ua.

    Йдеться про активізацію діяльності «козацьких« організацій, які намагаються на місцевому рівні дублювати функції поліції з охорони громадського порядку. Такі випадки фіксувалися, зокрема в Київській, Вінницькій та Запорізькій областях.

    Голова СЗР зазначив, що Кремль активно використовує російське православ'я в Україні для досягнення власних цілей.

    «Одна з форм кремлівського тиску на нашу державу — просування ідеї «русской православной церкви». Російські спецслужби, маючи важелі тиску на релігійну сферу, використовують РПЦ одночасно і як «жорстку» (інспірація протестних акцій, що можуть легко перерости в показові зіткнення з правоохоронцями або провокаторами), і як «м’яку» силу (вплив на уми вірян).

    На цьому напрямі Росія використовує всі наявні технології для протидії процесові становлення Православної Церкви України, маніпулюючи почуттями українських віруючих і намагаючись усіляко зберегти свій вплив на них.

    Раніше Кондратюк заявив, що спецслужби РФ проводять в Україні спецоперації, спрямовані на зміну влади, Росія намагається внести розбрат в українське суспільство за допомогою них.

    розвідка Росія РПЦ Валерій Кондратюк
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