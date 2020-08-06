Священник, який привітав Путіна з іменинами, потрапив у базу «Миротворця»



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Священник Московської церкви в Україні Олексій Шаран потрапив у базу даних сайту «Миротворець»

«Миротворець» просить правоохоронні органи розглянути публікацію на його сайті, як заяву про здійснення усвідомлених дій проти національної безпеки України

Священника Московської церкви в Україні з Володимира-Волинського Олексія Шарана внесли в базу даних неурядової організації, що збирає інформацію про осіб, які вчинили злочин проти національної безпеки України та миру.

Як зазначають на сайті «Миротворець», Шаран Олексій Олексійович сприяє російським окупантам та брав участь у пропагандистських заходах Росії (країни-агресора).

Нагадаємо, днями стало відомо, що цей священнослужитель у Facebook привітав Путіна з Днем ангела.

Після цього у селі Галинівка Володимир-Волинського району селяни повісили новий власний замок на храм преподобного Сергія Радонежського, де й проводив службу Олексій Шаран.

Центр «Миротворець» просить правоохоронні органи розглянути публікацію на його сайті, як заяву про здійснення даним громадянином усвідомлених дій проти національної безпеки України, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень.