«Геть РПЦ!». Місто на Львівщині постало проти Московської церкви в Україні



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У місті Золочів люди виступили проти будівництва представництва РПЦ в Україні

У Золочеві відбувається загальноміське віче проти будівництва храму Московського патріархату під виглядом житлового будинку

У місті Золочів Львівської області громада і місцева влада виступають проти будівництва храму РПЦ в Україні (колишньої УПЦ Московського патріархату).

Як повідомляють представники російської церкви, у ці хвилини сотні активістів в присутності міської влади «оточили» будинок настоятеля Максима Йоенка для «проведення масштабної акції протесту».

Раніше мер Золочева Ігор Гриньків повідомив, що сьогодні о 18 годині на вулиці Труша-Симоненка відбудеться загальноміське віче з приводу недопущення будівництва храму Московського патріархату під виглядом житлового будинку.

«Запрошую мешканців прилеглих сіл, адже це не лише проблема Золочева, а й всього Золочівського району. Сила нашої громади - у єдності! Будьмо єдиними і ми обов'язково переможемо», - повідомив мер у соцмережах.

ЗМІ повідомляють, що минулого тижня у містечку Золочів, в одному із приватних помешкань виявили спроби незаконного будівництва храму Московського патріархату. На територію, яка зареєстрована, як приватний будинок із присадибною ділянкою завезли фургончик, де почали збиратися невідомі люди та правити богослужіння.

Історія із ділянкою розпочалася ще раніше. Золочівська міська рада продавала вільну землю у місті. Торік її придбала жінка, яка приїхала із міста Почаїв Тернопільської області. Територію оформили, повідомили у ДАБІ про початок будівництва. За документами на проданій ділянці повинен бути споруджений житловий приватний будинок.

«На цій земельній ділянці повинен бути збудований приватний будинок Шаховал Ольги Володимирівни, - розповів міський голова Золочева Ігор Гриньків. Аж ніяк не церква. Нині там є зведений величезний двоповерховий паркан, за яким нічого не видно. Це, до речі, в порушення правил благоустрою міста. Це обурило мешканців. Ми зібрали позачергову сесію міської ради і вирішили створити цілодобове чергування, щоб не було спроби зводити будівельні конструкції. У Золочеві ніколи не було прихожан Московського патріархату. В нас міжконфесійне місто, є римо-католики, греко-католики, православні і всі мирно живуть».

«За словами мера, під час одного з таких чергувань вночі мешканці виявили, що на територію будівництва зайшли невідомі люди та ще й з дітьми і над ранок о пів на восьму покинули територію. Серед присутніх кілька сімей було із Золочева, утім більшість були не місцеві. На це питання мала б відповісти власниця будинку. Утім, зв’язатися з нею вже довгий час ніхто не може. Відомо, що 22-річна жінка не місцева, прописана у Тернопільській області. В Золочеві її не видно. Усі запрошення міського голови пояснити, що відбувається у мережі Фейсбук – жінка ігнорує», - повідомляють ЗМІ.

«Схема абсолютно проста, вони так діють зараз скрізь по території України, де місцева влада не підтримує будівництва храмів МП, - додає Ігор Гриньків. Одна з прихожанок купує землю, ніби під будівництво житлового будинку, а потім реконструюють його під храм. В подальшому фізичні особи обдаровують Московський патріархат тим, що вони збудували, а ті намагаються тиснути на раду, міняти цільове призначення і робити повноцінний храм».

Як повідомила Національної поліції Львівщини Світлана Добровольська, до правоохоронців надійшло два звернення від міського голови та голови районної ради про порушення. Наразі в Золочівському районному відділі проводять перевірку. Деталі обіцяють оприлюднити згодом.