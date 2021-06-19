Як Московський патріархат карає своїх проукраїнських митрополитів

З ранкових новин довідався, що відійшов до вічного життя владика Митрофан (Юрчук)

Спочилий був одним з небагатьох архієреїв Московського Патріархату, з ким довелося познайомитися особисто. У 2007-09 роках він, як тогочасний керуючий справами Київської Митрополії, зі сторони Московського Патріархату працював у справі діалогу з УПЦ Київського Патріархату, зокрема був головою комісії з підготовки діалогу. Добрі напрацювання якої відразу після першої офіційної зустрічі комісій у Лаврі в жовтні 2009 р. Москва ретельно поховала.

Можливо саме тому в підсумку буремних для Митрополії подій 2012 р. він і опинився на Луганщині? Як не зовсім «благонадійний» та «проавтокефальний». У розпал владарювання Януковича Луганська єпархія МП безперечно виглядала значно привабливіше. Однак за фасадом проглядається та сама схема, що і з владикою Лазарем (Швецем), якого, як «підозрілого автокефаліста», буквально викинули з Одеси та відправили до Криму - на перевиховання, щоби «сидів і не рипався».

З мого враження після особистого спілкування у 2007-09 роках та під час епізодичних зустрічей на офіційних міжконфесійних заходах згодом - можу сказати, що попри всю контраверсійність, спочилий ієрарх цілком міг би бути одним з тих, хто став на шлях розбудови єдиної Помісної Української Церкви.

Міг би… Але земна історія його життя завершилася.

Безперечно, що багато хто з моїх однодумців можуть знайти чимало приводів для критики. Владика залишався в МП, був митрополитом в окупованому Луганську…

Водночас він так ніколи і не опустився до настільки відвертого братання з окупантами, як низка інших ієрархів МП в Криму й на Донбасі. А як формальний керівник лаврської дипломатії він більше свідчив про свою позицію тим, чого НЕ робив - адже всі можуть побачити, що не він, а низка інших осіб стали «лицем» війни МПвУ з Вселенським Патріархатом.

В земному житті вже нічого не зміниться, тут залишиться і зроблене, і не зроблене.

Але для вічності завжди актуальною буде молитва. Тож нехай Господь буде милостивим до спочилого владики Митрофана і упокоїть його душу в Своїх оселях.

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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