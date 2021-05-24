Скандал на Закарпатті. Московський патріархат, попри протести, будує нову церкву

У селищі Ясіня на Закарпатті будується друга парафія Московського патріархату

У суботу, 22 травня, в селищі Ясіня (присілок Плитоватий) Рахівського району Закарпатської області священники Московського патріархату освятили готовий фундамент, на якому буде зведено новий храм. Зазначається, що Російська православна церква в Україні під будівництво храму спеціально купила нову ділянку.

«Місцева влада не дала довести до кінця процес приватизації землі, яку хотіла пожертвувати під будівництво одна з місцевих родин. У 2019 році на сесії сусіднього з селищем Ясіня Лазещинської сільської ради, до якої відносилася дана ділянка, депутати заблокували процес приватизації», – йдеться у повідомленні Московського патріархату.

Зрештою РПЦ, попри протести місцевої влади та жителів села, знайшла землю для будівництва нового храму.

Нагадаємо, наприкінці січня громада храму Покрови Пресвятої Богородиці селища Ясіня Рахівського району у Закарпатській області вийшла з підпорядкування РПЦ в Україні та приєдналась до Закарпатської єпархії Православної церкви України. Московський священник влаштував скандал.

Нагадаємо, на Хмельниччині до Православної церкви України перейшли 53 парафії Московського патріархату. За два роки до Православної церкви України приєдналося близько 700 парафій.

Раніше Велика Палата Верховного Суду вперше підтвердила законність зміни релігійною громадою свого підпорядкування – виходу з юрисдикції Російської Православної Церкви в Україні (яка іменує себе УПЦ) та входження до Православної Церкви України.

Нагадаємо, ще 20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проєкт закону, згідно з яким Українська Православна Церква повинна змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. Проте церква Московського патріархату в Україні не збирається змінювати назву, як зобов’язує цей закон.

Зазначимо, абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

Читайте також: