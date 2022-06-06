Москва хоче, а Київ відмовляється. Лавров видав ще одну заяву про мирні переговори

Глава російського МЗС мало не щодня переконує світ, що мирні переговори зриває Україна

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна не хоче вести переговори, вона від цього процесу відмовилася, тим самим «виконуючи волю лідерів англосакського світу». Про це Лавров заявив сьогодні, 6 червня, на пресконференція у Москві, повідомляє «Інтерфакс».

«Переговори вести Україна не хоче, вона від цього відмовилася. І ми маємо всі підстави вважати, що вона виконує тим самим волю англосаксонського лідерства західного світу», – сказав він.

Очільник російської дипломатії також заявив, що Росія нібито на основі пропозицій України розробила проєкт мирного договору. І цей документ начебто наразі перебуває на розгляді в української сторони.

«Ми були готові по-чесному працювати на основі тих пропозицій, які зробили українські колеги. І досі написаний на основі тих пропозицій проєкт договору перебуває на українській стороні майже вже півтора місяця», – сказав російський міністр.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову звинуватив Київ у «небажанні продовжувати переговорний процес із Москвою» й традиційно пов’язав це нібито із впливом Заходу. Лавров також почав визнавати, що Росія програє у війні з Україною.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що діалог з Російською Федерацією можливий тільки в одному напрямку – у напрямку перемоги України. Стефанчук зазначив, що російська сторона під час переговорів, які були раніше, постійно змінювала ті чи інші умови, і деякі з них були абсолютно неприйнятні для України.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що у Стамбулі може відбутися тристороння зустріч представників України, ООН та Росії, на якій ітиметься про вивезення зерна з портів України.

Як стало відомо 28 травня, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.



