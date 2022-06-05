Кремль вимагає переговорів. Лавров почав говорити про «поразку Росії на полі бою»

Лавров почав визнавати, що Росія програє у війні з Україною

Головний дипломат Путіна бідкається, що Київ не йде не поступки агресору

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову звинуватив Київ у «небажанні продовжувати переговорний процес із Москвою» й традиційно пов’язав це нібито із впливом Заходу. У інтерв’ю боснійсько-сербській телерадіокомпанії «Радіо та телебачення Республіки Сербської» російський міністр заявив, що Велика Британія та США «маніпулюють» Україною.

Лавров почав також визнавати, що Росія програє у війні з Україною.

«Україна – це розмінна монета, інструмент, яким маніпулюють насамперед США та Велика Британія. Такий англо-саксонський колектив, який зараз очолив Захід. Йому повністю слухняні НАТО і Європейський Союз, який втратив досить тривалий час свою самостійність. Вони керують українцями як інструментом стримування нашої країни (як тепер кажуть, її «виснаження») та завдання Росії поразки» «на полі бою», – сказав Лавров.

У звичному для російської пропаганді дусі Лавров повідомив, що нібито саме Захід «не дозволяє Україні вести переговори» й поскаржився, що Київ не йде на поступки Москві.

«Україна два місяці тому начебто висунула пропозицію про те, як розв'язати це питання. Ми ці пропозиції взяли за основу. Так через день Захід заборонив українцям продовжувати цей процес», – сказав міністр закордонних справ Росії.

Нагадаємо, найближчими днями у Стамбулі може відбутися тристороння зустріч представників України, ООН та Росії, на якій ітиметься про вивезення зерна з портів України.

Як стало відомо 28 травня, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.