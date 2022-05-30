Розмови Макрона з диктатором не допомогли. Лавров звинуватив Францію у «розпалюванні неонацизму»

Росію, на думку Лаврова, на Заході чути не хочуть

Лавров: «Захід ніколи і не хотів рівноправної співдружності та співпраці з Російською Федерацією»

Кремль вважає, що Франція розпалює неонацизм в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю французькому телеканалу TF1.

За словами російського міністра, Париж активно озброює Україну, зокрема наступальними озброєннями, і вимагає вести війну до переможного кінця і завдати Росії поразки.

«На превеликий жаль, у тому, що стосується розпалювання українського націоналізму, неонацизму, Франція грає одну з ініціативних ролей. Нам сумно це бачити», – сказав Лавров.

Натомість Росію, на його думку, на Заході чути не хочуть.

«Це свідчить лише про те, що всі наші багаторічні звернення до Заходу із закликом домовлятися на рівноправній основі не просто не були почуті, а свідомо проігноровані. Отже, Захід ніколи і не хотів рівноправної співдружності та співпраці з Російською Федерацією», – підсумував Лавров.

Нагадаємо, Еммануель Макрон та Олаф Шольц 28 травня провели розмову з Володимиром Путіним. Як повідомлялося, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Раніше про те, що Кремль хоче переговорів із Зеленським заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. Лавров зазначив, що РФ із самого початку «спеціальної військової операції» була готова до переговорів з Україною, проте після «очевидної провокації, яка грубо інсценована в населеному пункті Буча», підхід Києва до діалогу змінився.