  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Розмови Макрона з диктатором не допомогли. Лавров звинуватив Францію у «розпалюванні неонацизму»
рус
    Політика

    Розмови Макрона з диктатором не допомогли. Лавров звинуватив Францію у «розпалюванні неонацизму»

    Росію, на думку Лаврова, на Заході чути не хочуть - Розмови Макрона з диктатором не допомогли. Лавров звинуватив Францію у «розпалюванні неонацизму»
    Росію, на думку Лаврова, на Заході чути не хочуть
    фото з відкритих джерел

    Лавров: «Захід ніколи і не хотів рівноправної співдружності та співпраці з Російською Федерацією»

    Кремль вважає, що Франція розпалює неонацизм в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю французькому телеканалу TF1.

    За словами російського міністра, Париж активно озброює Україну, зокрема наступальними озброєннями, і вимагає вести війну до переможного кінця і завдати Росії поразки.

    «На превеликий жаль, у тому, що стосується розпалювання українського націоналізму, неонацизму, Франція грає одну з ініціативних ролей. Нам сумно це бачити», – сказав Лавров.

    Натомість Росію, на його думку, на Заході чути не хочуть.

    «Це свідчить лише про те, що всі наші багаторічні звернення до Заходу із закликом домовлятися на рівноправній основі не просто не були почуті, а свідомо проігноровані. Отже, Захід ніколи і не хотів рівноправної співдружності та співпраці з Російською Федерацією», – підсумував Лавров.

    Нагадаємо, Еммануель Макрон та Олаф Шольц 28 травня провели розмову з Володимиром Путіним. Як повідомлялося, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Раніше про те, що Кремль хоче переговорів із Зеленським заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. Лавров зазначив, що РФ із самого початку «спеціальної військової операції» була готова до переговорів з Україною, проте після «очевидної провокації, яка грубо інсценована в населеному пункті Буча», підхід Києва до діалогу змінився.

    Теги: росія окупанти війна Сергій Лавров Франція Україна Еммануель Макрон неонацисты окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Розмови Макрона з диктатором не допомогли. Лавров звинуватив Францію у «розпалюванні неонацизму»