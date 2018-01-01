Москва озвучила умови повернення своїх спостерігачів на Донбас

Росія поверне спостерігачів на Донбас за умови включення «ДНР/ЛНР»

Російські офіцери повернуться в Спільний центр з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі за умови отримання мандата і включення до складу центру представників незаконних угруповань «ДНР/ЛНР». Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, передає російське інформагентство ТАСС.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росія припинила роботу своїх представників в СЦКК через нібито «напружену морально-психологічну обстановку»

Росія поверне спостерігачів на Донбас за умови включення «ДНР/ЛНР»

Російські офіцери повернуться в Спільний центр з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі за умови отримання мандата і включення до складу центру представників незаконних угруповань «ДНР/ЛНР».

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, передає російське інформагентство ТАСС.

«Ми вважаємо за необхідне, щоб в цьому центрі були представлені Донецьк і Луганськ (підконтрольні РФ терористичні організації «ДНР/ЛНР»). Це теж важлива умова», — сказав він.

За словами представника російського МЗС, у мандаті необхідно затвердити процедуру оформлення документів і порядок дій спостерігачів, а також закріпити гарантії перебування російських військовослужбовців на Донбасі.

«Ми виступаємо за те, щоб були забезпечені нормальні, гарантовані умови для роботи і перебування наших військових в СЦКК», — додав Карасін.

18 грудня в МЗС РФ заявили, що Росія припиняє роботу своїх представників в СЦКК через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців» до російських військових. Також у МЗС РФ відзначили, що ще однією причиною відкликання офіцерів є введення Україною з 1 січня 2018 року нового порядку в'їзду і перебування громадян Росії. Зокрема, росіяни не хочуть здавати відбитки пальців. У МЗС України вважають, що це рішення РФ істотно підриває Мінські угоди.

У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ повідомили, що місця відкликаних із СЦКК російських офіцерів посіли бойовики. 20 грудня представник України в робочій підгрупі з питань безпеки ТКГ Євген Марчук повідомив, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК за певних умов: «Затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантії безпеки тощо».