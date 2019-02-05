Москву сколихнули масові замінування
-
Розсилка
В екстрені служби, за деякими даними, надійшло близько 140 дзвінків про замінування будівель в Москві
Інформоване джерело повідомило, що на електронну пошту надійшли повідомлення про мінування ряду московських університетів
Близько 7 тисяч людей були евакуйовані з будівель університетів і торгових центрів Москви після повідомлень про замінування 5 лютого.
Про це повідомило «Интерфаксу» у вівторок інформоване джерело.
«На електронну пошту надійшли повідомлення про мінування будівель Російського державного гуманітарного університету, МДТУ імені Баумана і Російського державного університету фізичної культури, спорту і туризму, Інституту російської мови імені Пушкіна», - сказав співрозмовник.
Також евакуйовані басейн «Чайка», вежа «Місто столиць» в Москва-сіті, кілька торгових центрів і готельний комплекс.
Крім того, близько 2 тисяч людей були евакуйовані з двох шкіл після анонімних повідомлень про вибухові пристрої на території закладів.
Інше джерело «Інтерфаксу» додало, що в екстрені служби надійшло близько 140 дзвінків про замінування будівель в Москві.
Джерело: Интерфакс