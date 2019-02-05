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    Москву сколихнули масові замінування

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    <p>В екстрені служби, за деякими даними, надійшло близько 140 дзвінків про замінування будівель в Москві</p> - Москву сколихнули масові замінування

    В екстрені служби, за деякими даними, надійшло близько 140 дзвінків про замінування будівель в Москві

    Інформоване джерело повідомило, що на електронну пошту надійшли повідомлення про мінування ряду московських університетів

    Близько 7 тисяч людей були евакуйовані з будівель університетів і торгових центрів Москви після повідомлень про замінування 5 лютого.

    Про це повідомило «Интерфаксу» у вівторок інформоване джерело.

    «На електронну пошту надійшли повідомлення про мінування будівель Російського державного гуманітарного університету, МДТУ імені Баумана і Російського державного університету фізичної культури, спорту і туризму, Інституту російської мови імені Пушкіна», - сказав співрозмовник.

    Також евакуйовані басейн «Чайка», вежа «Місто столиць» в Москва-сіті, кілька торгових центрів і готельний комплекс.

    Крім того, близько 2 тисяч людей були евакуйовані з двох шкіл після анонімних повідомлень про вибухові пристрої на території закладів.

    Інше джерело «Інтерфаксу» додало, що в екстрені служби надійшло близько 140 дзвінків про замінування будівель в Москві.

    Джерело: Интерфакс

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