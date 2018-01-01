Москву засипає снігом: дітям дозволили не ходити в школу

В Москві збережеться складна ситуація на дорогах

Мер Москви Сергій Собянін оголосив, що 5 лютого діти можуть не ходити в школу через безперервний снігопад в столиці. Про це Собянін написав на своїй сторінці в Twitter. Він додав, що в Москві збережеться складна ситуація на дорогах. «Сильний снігопад не припиниться ні вночі, ні завтра. Дорожня ситуація буде складною. Краще по



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В Москві збережеться складна ситуація на дорогах

Мер Москви Сергій Собянін оголосив, що 5 лютого діти можуть не ходити в школу через безперервний снігопад в столиці.

Про це Собянін написав на своїй сторінці в Twitter.

Він додав, що в Москві збережеться складна ситуація на дорогах.

«Сильний снігопад не припиниться ні вночі, ні завтра. Дорожня ситуація буде складною. Краще по можливості утриматися від поїздок на особистих авто. Відвідування шкіл оголошуємо вільним», - написав мер Москви.

Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 лютого 2018 р.

У департаменті освіти міста «Інтерфаксу» розповіли, що відвідування шкіл залишається на розсуд батьків. Школи продовжать роботу в звичайному режимі, але для дітей, які залишилися вдома, організують дистанційні консультації.

Нагадаємо, Гідрометцентр Росії підвищив рівень погодної небезпеки Москві з «жовтого» до «помаранчевого».

У столиці РФ існує ймовірність стихійних лих, нанесення шкоди через сильний сніг, а також обмерзання, відзначають у відомстві.