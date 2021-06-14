Мовний омбудсмен б'є на сполох: сьогодні нардепи спробують витіснити українську з телебачення

Нардепи хочуть повністю скасувати обов’язковість української мови фільмів із 16 липня цього року

У понеділок, 14 червня, на засіданні парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, яке за інформацією на сайті комітету має відбутися о 10 годині ранку, окремі народні депутати спробують внести до минулорічного законопроєкту про незалежність Нацради України з телебачення й радіомовлення (№ 4107) неконституційні поправки та повністю скасувати обов’язковість української мови фільмів із 16 липня цього року. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Норма мовного закону про демонстрування кінофільмів, що вироблені в Україні, українською мовою, яка набуває чинності із 16 липня, зустріла жорстке протистояння в парламенті. Невдоволення гучно лунає і від телеканалів, які вже в другій половині липня не зможуть транслювати фільми та серіали російською з українськими субтитрами, як це є зараз. Такий сценарій скидається на чергову спробу мовної контрреволюції», – сказав він.

Як відомо, у статті 23 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної зазначається: «Фільми, вироблені суб’єктами кінематографії України, розповсю­джуються та демонструються в Україні з мовною частиною звукового ряду, виконаною державною мовою, у тому числі шляхом дублювання або озвучення. Сумарна тривалість субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами у фільмі, не може перевищувати 10 % сумарної тривалості всіх реплік у цьому фільмі». Ця норма набуває чинності 16 липня 2021 року.

Уповноважений нагадав, що нещодавно завдяки активній позиції патріотичних депутатів та громадськості вдалося зірвати спробу відтермінувати набуття чинності цієї норми, однак декому, кому поперек горла українська мова, не сидиться й досі.

«Появу такої значної кількості законопроєктів, спрямованих на відтермінування або скасування відповідної норми я розглядаю як реалізацію інтересів окремих кіновиробників, які, на превеликий жаль, прагнуть і надалі порушувати право українців на отримання інформації та послуг державною мовою. Це скидається на антиконституційну змову найбільших медіа-холдингів, продакшн-компаній та окремих народних депутатів», – зазначив Кремінь.

«Тим, хто можливо забув, хочу нагадати, що відповідно до 10 статті Конституції України держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Тому сфера телебачення не є виключенням, а навпаки: базисом інформаційної політики держави», – підкреслив він.

«Звертаюся до народних депутатів проявити консолідовану позицію та зупинити мовну контрреволюцію в стінах найвищого законодавчого органу України», – наголосив Уповноважений.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко підтримав ідею відтермінувати початок дії окремих статей мовного закону, які стосуються обов’язкового дубляжу фільмів українською мовою.

За місяць, 16 липня, має набрати чинності чергова норма закону про українську мову. Відповідно до неї всі покази фільмів і серіалів на ТБ мають здійснюватися виключно українською мовою.

Але на початку червня депутати від парламентської фракції «Слуги народу» спробували зірвати введення в дію цього пункту.

Завдяки діям опозиції та підтримки суспільства відповідний законопроєкту №5554 вдалося зняти з розгляду у Верховній Раді.

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