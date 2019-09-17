Засуджений за вбивство Гонгадзе Пукач незабаром може вийти на свободу - ЗМІ



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Олексій Пукач змінив показання і продовжує подавати апеляції до суду

66-річний Пукач подав касацію, щоб йому змінили вирок з довічного ув’язнення на 15 років

Колишній генераллейтенант міліції Олексій Пукач, засуджений до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, може вийти на свободу.

Про це повідомляє Kyiv Post.

«Я можу визнати, що перевищив свої повноваження, і це призвело до смерті Гонгадзе. Я вже відбув повний термін за цей злочин. Вони не мали права дати мені довічне», – заявив Пукач.

Зазначається, що 66-річний Пукач змінив показання і продовжує подавати апеляції до суду. Він також подав касацію, щоб йому змінили вирок з довічного ув’язнення на 15 років.

Крім того, у 2018 році Пукачу на прохання адвокатів перерахували строк за законом Савченко.

Якщо суд задовольнить касацію, Пукач може вийти на свободу, пише ЗМІ. Наступне засідання по Пукачу суд проведе 9 жовтня.

Як відомо, Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові.

У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе.

За вбивство Георгія Гонгадзе засуджено до довічного ув'язнення колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача та засуджено до різних строків позбавлення волі колишніх співробітників міліції Миколу Протасова (13 років позбавлення волі, помер у тюрмі), Валерія Костенка та Олександра Поповича (по 12 років позбавлення волі).

До слова, посольство США в Україні в 19-ту річницю зникнення журналіста Георгія Гонгадзе вшанувало його пам’ять.