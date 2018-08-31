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    МОЗ чекає пропозицій від громадськості для оновлення шкільних санітарних норм

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    МОЗ чекає пропозицій від громадськості для оновлення шкільних санітарних норм

    Санітарні норми для школи не оновлювались 17 років

    Міністерство охорони здоров'я пропонує до громадського обговорення оновлені санітарні норми для школи. Їх можуть оновити вперше за 17 років.

    Пропозиції МОЗ оприлюднило своєму офіційному сайті.

    Серед пропозицій — скорочення часу на виконання домашніх завдань, скасування нормативів на відстані між партами, фізкультхвилинка після роботи з інтерактивною дошкою та 4 страви в щоденному меню для школярів.

    Детальніше прозиції МОЗ виглядають так:

    • не задавати домашнє завдання для учнів 1-2 класів. На виконання завдань у 3-9 класах витрачати щонайбільше 1 годину, для 10-12 — 1,5 години;
    • скасувати нормативи щодо відстані між партами. Для кімнат 1-4 класів облаштувати місце для відпочинку та ігр;
    • дозволено використовувати мультимедійні технології та пристрої. Після використання — фізкультхвилинка та гімнастика для очей. На кінець заняття — фізичні вправи, аби зняти загальну втому;
    • у щоденному меню учнів має бути щонайменше 4 страви. Калорійність обіду — близько 30% добової потреби в енергії. Також МОЗ чітко визначило кількість цукру та солі для різних страв.

    Додають, що за пропонованими нормами передбачена можливість кейтерінгу (замовлення готової їжі до школи).

    Зауваження та пропозиції можна надсилати до 28 вересня на електронну адресу  i.rudenko@moz.gov.ua або у письмовому вигляді на адресу 01601, м. Київ, вул. Грушевського 7.

     

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