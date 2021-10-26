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    На найбільший в Європі ринок не пускатимуть без щеплення

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    Щепитися на ринку можуть всі охочі, наголосили в адміністрації ринку - На найбільший в Європі ринок не пускатимуть без щеплення
    Щепитися на ринку можуть всі охочі, наголосили в адміністрації ринку
    фото tic.in.ua

    Працівники та відвідувачі ринку можуть вакцинуватися на ринку – у спеціально обладнаному пункті

    На найбільший в Європі промтоварний ринок «7-й кілометр» не пускатимуть без Covid-19 сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту. Про це повідомили в адміністрації ринку.

    Згідно з повідомленням, з 26 жовтня в'їзд на ринок буде здійснюватися тільки при пред'явленні сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту на Covid-19, або експрес-тесту на антиген, або довідки про одужання від коронавірусу.

    Також зазначається, що підприємці, працівники та відвідувачі ринку можуть вакцинуватися на ринку – у спеціально обладнаному пункті, який працюватиме 26 та 28 жовтня з 10:00 до 15:00.

    Зокрема, вакцинація проводиться на першому поверсі адміністративного двоповерхового корпусу ринку (колишня їдальня), розташованого на центральній автостоянці, одразу за Продуктовим пасажем. В наявності пункту – вакцини Comirnaty/Pfizer, CoronaVac і AstraZeneca.

    У ньому можна отримати як перше, так і друге щеплення від Covid-19, незалежно від того, де воно робилося минулого разу, оскільки будь-яке з двох фаз щеплень відображається в загальній базі вакцинації України.

    Щепитися на ринку можуть всі охочі, наголосили в адміністрації ринку.

    Як раніше заявила волонтерка Катерина Ножевнікова, в Одесі почалося сортування хворих на Covid-19.

    Також, в Одесі сотні киснезалежних ковід-пацієнтів лікуються вдома.

    Теги: Одеса ринок щеплення вакцинація
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    На найбільший в Європі ринок не пускатимуть без щеплення