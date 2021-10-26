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    Оперативні дані: рекордна кількість смертей та 19 тис. нових Covid-інфікованих

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    Майже 3 тис. українців напередодні госпіталізували з коронавірусом - Оперативні дані: рекордна кількість смертей та 19 тис. нових Covid-інфікованих
    Майже 3 тис. українців напередодні госпіталізували з коронавірусом
    фото: glavcom.ua

    За добу 25 жовтня в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19

    Напередодні, 25 жовтня, в Україні зафіксовано антирекорд смертей від Covid-19 – 734 особи не змогли подолати недугу. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також повідомляється, що більше 7 млн українців отримали дві дози вакцини від Covid-19. Загалом проведено більше 16 млн щеплень.

    За добу 25 жовтня в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1414, медпрацівників – 338).

    Також майже 255 тис. людей вакциновано проти Covid-19 у понеділок. Одну дозу отримали 185 786 людей, повністю імунізовані – 69 134 людини.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2 939 осіб;
    • летальних випадків – 734;
    • одужало – 9 738 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2,8 млн осіб;
    • одужало – майже 2,4 млн осіб;
    • летальних випадків – близько 65 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – 14 млн.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 9,1 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – трохи більше 7 млн. Загалом проведено 16,2 млн щеплень.

    МОЗ наголошує, що 94% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    Як відомо, за добу 24 жовтня в Україні виявили майже 15 тис. нових хворих на коронавірус.

    До слова, новий варіант «Дельта»-штаму вже в Україні.

    Напередодні уряд назвав дату, коли невакцинованих вчителів та чиновників відсторонять від роботи.

    Нагадаємо, покупці та продавці підроблених ПЛР-тестів і Covid-сертифікатів наразі активно притягаються до кримінальної відповідальності. Проте розмір штрафу залежить від конкретного судді, розповіла генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Оперативні дані: рекордна кількість смертей та 19 тис. нових Covid-інфікованих