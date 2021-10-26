Оперативні дані: рекордна кількість смертей та 19 тис. нових Covid-інфікованих
За добу 25 жовтня в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19
Напередодні, 25 жовтня, в Україні зафіксовано антирекорд смертей від Covid-19 – 734 особи не змогли подолати недугу. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також повідомляється, що більше 7 млн українців отримали дві дози вакцини від Covid-19. Загалом проведено більше 16 млн щеплень.
За добу 25 жовтня в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1414, медпрацівників – 338).
Також майже 255 тис. людей вакциновано проти Covid-19 у понеділок. Одну дозу отримали 185 786 людей, повністю імунізовані – 69 134 людини.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 939 осіб;
- летальних випадків – 734;
- одужало – 9 738 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2,8 млн осіб;
- одужало – майже 2,4 млн осіб;
- летальних випадків – близько 65 тис.;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 млн.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 9,1 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – трохи більше 7 млн. Загалом проведено 16,2 млн щеплень.
МОЗ наголошує, що 94% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.
Як відомо, за добу 24 жовтня в Україні виявили майже 15 тис. нових хворих на коронавірус.
До слова, новий варіант «Дельта»-штаму вже в Україні.
Напередодні уряд назвав дату, коли невакцинованих вчителів та чиновників відсторонять від роботи.
Нагадаємо, покупці та продавці підроблених ПЛР-тестів і Covid-сертифікатів наразі активно притягаються до кримінальної відповідальності. Проте розмір штрафу залежить від конкретного судді, розповіла генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.