Оперативні дані: рекордна кількість смертей та 19 тис. нових Covid-інфікованих

Майже 3 тис. українців напередодні госпіталізували з коронавірусом

За добу 25 жовтня в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19

Напередодні, 25 жовтня, в Україні зафіксовано антирекорд смертей від Covid-19 – 734 особи не змогли подолати недугу. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також повідомляється, що більше 7 млн українців отримали дві дози вакцини від Covid-19. Загалом проведено більше 16 млн щеплень.

За добу 25 жовтня в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1414, медпрацівників – 338).

Також майже 255 тис. людей вакциновано проти Covid-19 у понеділок. Одну дозу отримали 185 786 людей, повністю імунізовані – 69 134 людини.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 939 осіб;

летальних випадків – 734;

одужало – 9 738 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2,8 млн осіб;

одужало – майже 2,4 млн осіб;

летальних випадків – близько 65 тис.;

проведено ПЛР-тестувань – 14 млн.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 9,1 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – трохи більше 7 млн. Загалом проведено 16,2 млн щеплень.

МОЗ наголошує, що 94% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.

Графіка: МОЗ

Як відомо, за добу 24 жовтня в Україні виявили майже 15 тис. нових хворих на коронавірус.

До слова, новий варіант «Дельта»-штаму вже в Україні.

Напередодні уряд назвав дату, коли невакцинованих вчителів та чиновників відсторонять від роботи.

Нагадаємо, покупці та продавці підроблених ПЛР-тестів і Covid-сертифікатів наразі активно притягаються до кримінальної відповідальності. Проте розмір штрафу залежить від конкретного судді, розповіла генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.