Новий варіант «Дельта»-штаму вже в Україні: у яких містах зафіксували

Мутація «Дельти» вже є на території нашої країни

Данілов назвав міста, де вже виявили мутований Covid-19

Новий варіант «Дельти» вже знаходиться на території України. Наші вчені завершили дослідження мутації коронавірусу, який вперше виявили в Британії. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі передачі «Свобода слова на ICTV».

«У п'ятницю наші науковці закінчили дослідження. Ми маємо підтвердження, що мутація «Дельти», яка почалася в Британії, вже є на території нашої країни», – повідомив Данілов.

Він зазначив, що Україна заходить у пік захворюваності, найближчі два тижні «будуть складними».

«Я можу назвати міста: це Львів, Тернопіль, наша Західна Україна. Щобільше, він залазить (новий штам – ред.) до Києва», – заявив Данілов.

Раніше британські вчені заявили, що виявили новий варіант коронавірусу, який утворився від мутації штаму «Дельта». Вчені вважають, що цей варіант, який отримав назву AY.4.2, ще більш заразний, ніж штам «Дельта».

Водночас деякі експерти з США кажуть, що зростання випадків коронавірусу, рівня госпіталізації і смертей в Британії може бути пов'язане саме з появою нового варіанту AY.4.2.

Нагадаємо, влада Ізраїлю повідомила про перший виявлений випадок нового субваріанту «дельта»-штаму коронавірусу AY.4.2 в Ізраїлі.

Як відомо, штам коронавірусу «Дельта» мутував – у нього з'явилися нові симптоми. Новий штам назвали «Дельта +», а з основних симптомів – висока температура до 10 днів.

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