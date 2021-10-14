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    Чому люди не хочуть вакцинуватися? У мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень

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    Українські медики з початку пандемії зробили&nbsp;понад 14 мільйонів щеплень проти Covid-19 - Чому люди не хочуть вакцинуватися? У мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень
    Українські медики з початку пандемії зробили понад 14 мільйонів щеплень проти Covid-19
    фото з відкритих джерел

    «Вакцинованих можна побачити у списку Wi-Fi-мереж», – лякають деякі категорії громадян

    Журналістка Олена Павлова на основі 216 коментарів знайомих склала список найпоширеніших причин, через які люди відмовляються вакцинуватися.

    Павлова систематизувала причини за категоріями. «Найбільше – медичних. Окремо можна виділити репродуктивні, бо спроможність продовжувати рід – надважливо у міфологіях усіх часів. Також є ряд технічних, езотеричних бздур про вакцини, теорію змови зараховувала до політичних. І родзинкою для українського суспільства – окрема освітня секція», – написала Павлова.

    Езотеричні:

    • Вакциновані люди мають проблеми з восьмим геном, що відповідає за духовність;
    • Вакцина блокує сенсори душі, яка чує вібрації Бога;
    • Вакцина глушить вібрації, які захищають нас від істот нижнього світу. Ті вакцинованих поглинають, а пам’ять про них зникає.

    Політичні:

    • В Афганістані немає вакцинації, але таліби вижили;
    • Це задум золотого мільярду та таємного масонського «правітєльства». Це ж для того, щоб люди вимерли, а ресурси лишилися;
    • За вакцинованими будуть стежити американці;
    • Китайці самі запустили вірус, щоб продавати вакцину;
    • Вакцинація – це біологічна зброя.

    Медичні:

    • Вакцина руйнує ДНК;
    • Вас підсадили на голку, тепер ви наркомани;
    • Колять вакцину безкоштовно поки що. Потім з’являється «ломка» і хочеться колотись кожні пів року. І тоді за це будуть брати гроші;
    • У всіх будуть мутації і рак;
    • Лабораторія в Ухані, де розробили коронавірус, належить Pfizer;
    • Справжню вакцину вводять ректально;
    • Вакцина Pfizer розроблена на основі молекули СНІДу;
    • Файзером не буду щепитись, почекаю нормальну вакцину – Спутнік;
    • Від цієї вакцини люди ковідом і захворівають;
    • Всі вакциновані помруть за два роки;
    • Вакцина перекриває зв'язок із Богом. Але якщо вже зробили, то на ніч треба подрібнити цибулю в шкарпетки і вона через ступні витягне всю вакцину з крові, бо вона важча за кров і осідає в ступнях;
    • Жоден із лікарів не погодився випити вакцину, хоча їм пропонували за це $100 тис.;
    • Невістка попросила жінку вдягнути маску, коли та прийшла у гості, зі словами: не дихай на нас своїми вакцинними антітелами, бо зіпсуєш наші природні;
    • Вакцинуватися від ковіду не треба, бо за перевіреною інформацією від знайомого лікаря скоро буде «спеціальна таблетка»;
    • Діти від вакцини стануть аутистами;
    • Нано-червяки лазять всередині масок;
    • Ковіду не існує.

    Репродуктивні:

    • Від вакцини дітей не буде;
    • У жінок збивається цикл і потім скаче все життя;
    • Їхня ціль навіть не вакцинація, наступний крок повна стерилізація населення. А вакцинація – це просто, щоб ти дав дозвіл на втручання в своє тіло;
    • Перед вагітністю не можна два роки вакцинуватися;
    • Вакцина викликає імпотенцію і безпліддя;
    • Вакцина спровокує безпліддя наших дітей.

    Технічні:

    • До вакцинованих липнуть копійки та інші металеві предмети;
    • Вакцини містять нано-чіпи, які скоро мають активувати вишки 5G;
    • Вакцинованих бачить Bluetooth;
    • Вакцинованих можна побачити у списку Wi-Fi-мереж;
    • На вакцинованих реагують пропускні рамки і починають пищати;
    • На olx продають античіп-магніт для безпечної вакцинації за 129 грн.

    Освітні

    • Від вакцинованої вчительки якесь випромінювання, і від нього у школярів головний біль;
    • Якщо вакцинуємося, доведеться ходити на пари в універ і не буде часу на роботу;
    • Обов'язкова вакцинація вчителів для того, щоб звільнити найкращі кадри і «отупити» націю.

    Нагадаємо, українські медики з початку пандемії зробили понад 14 мільйонів щеплень проти Covid-19. МОЗ наголошує, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

    Раніше стало відомо, яка область наступного тижня найімовірніше потрапить у «червону» зону. Тим часом медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

    За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.

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    Теги: зброя вакцинація ДНК населення вірус коронавірус
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    Чому люди не хочуть вакцинуватися? У мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень