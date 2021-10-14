Чому люди не хочуть вакцинуватися? У мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень
«Вакцинованих можна побачити у списку Wi-Fi-мереж», – лякають деякі категорії громадян
Журналістка Олена Павлова на основі 216 коментарів знайомих склала список найпоширеніших причин, через які люди відмовляються вакцинуватися.
Павлова систематизувала причини за категоріями. «Найбільше – медичних. Окремо можна виділити репродуктивні, бо спроможність продовжувати рід – надважливо у міфологіях усіх часів. Також є ряд технічних, езотеричних бздур про вакцини, теорію змови зараховувала до політичних. І родзинкою для українського суспільства – окрема освітня секція», – написала Павлова.
Езотеричні:
- Вакциновані люди мають проблеми з восьмим геном, що відповідає за духовність;
- Вакцина блокує сенсори душі, яка чує вібрації Бога;
- Вакцина глушить вібрації, які захищають нас від істот нижнього світу. Ті вакцинованих поглинають, а пам’ять про них зникає.
Політичні:
- В Афганістані немає вакцинації, але таліби вижили;
- Це задум золотого мільярду та таємного масонського «правітєльства». Це ж для того, щоб люди вимерли, а ресурси лишилися;
- За вакцинованими будуть стежити американці;
- Китайці самі запустили вірус, щоб продавати вакцину;
- Вакцинація – це біологічна зброя.
Медичні:
- Вакцина руйнує ДНК;
- Вас підсадили на голку, тепер ви наркомани;
- Колять вакцину безкоштовно поки що. Потім з’являється «ломка» і хочеться колотись кожні пів року. І тоді за це будуть брати гроші;
- У всіх будуть мутації і рак;
- Лабораторія в Ухані, де розробили коронавірус, належить Pfizer;
- Справжню вакцину вводять ректально;
- Вакцина Pfizer розроблена на основі молекули СНІДу;
- Файзером не буду щепитись, почекаю нормальну вакцину – Спутнік;
- Від цієї вакцини люди ковідом і захворівають;
- Всі вакциновані помруть за два роки;
- Вакцина перекриває зв'язок із Богом. Але якщо вже зробили, то на ніч треба подрібнити цибулю в шкарпетки і вона через ступні витягне всю вакцину з крові, бо вона важча за кров і осідає в ступнях;
- Жоден із лікарів не погодився випити вакцину, хоча їм пропонували за це $100 тис.;
- Невістка попросила жінку вдягнути маску, коли та прийшла у гості, зі словами: не дихай на нас своїми вакцинними антітелами, бо зіпсуєш наші природні;
- Вакцинуватися від ковіду не треба, бо за перевіреною інформацією від знайомого лікаря скоро буде «спеціальна таблетка»;
- Діти від вакцини стануть аутистами;
- Нано-червяки лазять всередині масок;
- Ковіду не існує.
Репродуктивні:
- Від вакцини дітей не буде;
- У жінок збивається цикл і потім скаче все життя;
- Їхня ціль навіть не вакцинація, наступний крок – повна стерилізація населення. А вакцинація – це просто, щоб ти дав дозвіл на втручання в своє тіло;
- Перед вагітністю не можна два роки вакцинуватися;
- Вакцина викликає імпотенцію і безпліддя;
- Вакцина спровокує безпліддя наших дітей.
Технічні:
- До вакцинованих липнуть копійки та інші металеві предмети;
- Вакцини містять нано-чіпи, які скоро мають активувати вишки 5G;
- Вакцинованих бачить Bluetooth;
- Вакцинованих можна побачити у списку Wi-Fi-мереж;
- На вакцинованих реагують пропускні рамки і починають пищати;
- На olx продають античіп-магніт для безпечної вакцинації за 129 грн.
Освітні
- Від вакцинованої вчительки якесь випромінювання, і від нього у школярів головний біль;
- Якщо вакцинуємося, доведеться ходити на пари в універ і не буде часу на роботу;
- Обов'язкова вакцинація вчителів для того, щоб звільнити найкращі кадри і «отупити» націю.
Нагадаємо, українські медики з початку пандемії зробили понад 14 мільйонів щеплень проти Covid-19. МОЗ наголошує, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.
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