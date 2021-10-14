Чому люди не хочуть вакцинуватися? У мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень

Українські медики з початку пандемії зробили понад 14 мільйонів щеплень проти Covid-19

«Вакцинованих можна побачити у списку Wi-Fi-мереж», – лякають деякі категорії громадян

Журналістка Олена Павлова на основі 216 коментарів знайомих склала список найпоширеніших причин, через які люди відмовляються вакцинуватися.

Павлова систематизувала причини за категоріями. «Найбільше – медичних. Окремо можна виділити репродуктивні, бо спроможність продовжувати рід – надважливо у міфологіях усіх часів. Також є ряд технічних, езотеричних бздур про вакцини, теорію змови зараховувала до політичних. І родзинкою для українського суспільства – окрема освітня секція», – написала Павлова.

Езотеричні:

Вакциновані люди мають проблеми з восьмим геном, що відповідає за духовність;

Вакцина блокує сенсори душі, яка чує вібрації Бога;

Вакцина глушить вібрації, які захищають нас від істот нижнього світу. Ті вакцинованих поглинають, а пам’ять про них зникає.

Політичні:

В Афганістані немає вакцинації, але таліби вижили;

Це задум золотого мільярду та таємного масонського «правітєльства». Це ж для того, щоб люди вимерли, а ресурси лишилися;

За вакцинованими будуть стежити американці;

Китайці самі запустили вірус, щоб продавати вакцину;

Вакцинація – це біологічна зброя.

Медичні:

Вакцина руйнує ДНК;

Вас підсадили на голку, тепер ви наркомани;

Колять вакцину безкоштовно поки що. Потім з’являється «ломка» і хочеться колотись кожні пів року. І тоді за це будуть брати гроші;

У всіх будуть мутації і рак;

Лабораторія в Ухані, де розробили коронавірус, належить Pfizer ;

; Справжню вакцину вводять ректально;

Вакцина Pfizer розроблена на основі молекули СНІДу;

Файзером не буду щепитись, почекаю нормальну вакцину – Спутнік;

Від цієї вакцини люди ковідом і захворівають;

Всі вакциновані помруть за два роки;

Вакцина перекриває зв'язок із Богом. Але якщо вже зробили, то на ніч треба подрібнити цибулю в шкарпетки і вона через ступні витягне всю вакцину з крові, бо вона важча за кров і осідає в ступнях;

Жоден із лікарів не погодився випити вакцину, хоча їм пропонували за це $100 тис.;

Невістка попросила жінку вдягнути маску, коли та прийшла у гості, зі словами: не дихай на нас своїми вакцинними антітелами, бо зіпсуєш наші природні;

Вакцинуватися від ковіду не треба, бо за перевіреною інформацією від знайомого лікаря скоро буде «спеціальна таблетка»;

Діти від вакцини стануть аутистами;

Нано-червяки лазять всередині масок;

Ковіду не існує.

Репродуктивні:

Від вакцини дітей не буде;

У жінок збивається цикл і потім скаче все життя;

Їхня ціль навіть не вакцинація, наступний крок – повна стерилізація населення. А вакцинація – це просто, щоб ти дав дозвіл на втручання в своє тіло;

повна стерилізація населення. А вакцинація – це просто, щоб ти дав дозвіл на втручання в своє тіло; Перед вагітністю не можна два роки вакцинуватися;

Вакцина викликає імпотенцію і безпліддя;

Вакцина спровокує безпліддя наших дітей.

Технічні:

До вакцинованих липнуть копійки та інші металеві предмети;

Вакцини містять нано-чіпи, які скоро мають активувати вишки 5G;

Вакцинованих бачить Bluetooth;

Вакцинованих можна побачити у списку Wi-Fi-мереж;

На вакцинованих реагують пропускні рамки і починають пищати;

На olx продають античіп-магніт для безпечної вакцинації за 129 грн.

Освітні

Від вакцинованої вчительки якесь випромінювання, і від нього у школярів головний біль;

Якщо вакцинуємося, доведеться ходити на пари в універ і не буде часу на роботу;

Обов'язкова вакцинація вчителів для того, щоб звільнити найкращі кадри і « отупити » націю.

Нагадаємо, українські медики з початку пандемії зробили понад 14 мільйонів щеплень проти Covid-19. МОЗ наголошує, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

Раніше стало відомо, яка область наступного тижня найімовірніше потрапить у «червону» зону. Тим часом медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.