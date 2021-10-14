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    Думки вголос

    «Хочу вакцинуватися, але сусідам казати не буду. Бо кажуть, що «чіпів» бояться»

    • Вікторія Сюмар

      Народний депутат

    •  glavcom.ua
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    &laquo;Обмеження уряду я вважаю адекватними&raquo; - «Хочу вакцинуватися, але сусідам казати не буду. Бо кажуть, що «чіпів» бояться»
    «Обмеження уряду я вважаю адекватними»

    Жінку з села переконала вакцинуватися...

    471 смертей за добу – це страшно. Вчора поговорила з жінкою з села про вакцинацію.

    – Чому люди не вакцинуються? – питаю.

    – А бояться, що їм чіп вживлять. А потім хтось натисне кнопку, і всі вакциновані помруть…

    – Тому готові помирати від ковіду?..

    – Та в мене дітей нема на кого лишити, тому хочу вакцинуватися, але сусідам казати не буду. Бо кажуть, що потім не підходь, від тебе фонитиме, і ти нас будеш «облучати».

    От така розмова. Це було би смішно, якби не було так сумно. Батюшка в церкві в тому селі забороняє бути в масці, бо в «церкві не боліють». Але насправді захворівають саме там, в церкві.

    Це така темінь і Середньовіччя, що сил нема. Людей геть не переконує той факт, що в лікарнях 97% не вакцинованих, і що Coronovac це майже як стара добра вакцина від грипу.

    Нещодавно була в Португалії, там 80% вакцинованих, як і в сусідній Іспанії. І там вакцинацію пропагує католицька церква. І країна вже живе де факто в постковіді, тоді як Україна готується до найбільш смертоносної хвилі епідемії.

    І тому обмеження уряду я вважаю адекватними. Бо не знаю як вибивати цю міфічну темінь з голів людей, окрім як практичними стимулами.

    Жінку з села переконала вакцинуватися. Заради дітей. Думаю зараз переконувати - важливо як ніколи. Вакцинуйтесь, прошу. Час подбати про себе.

    Джерело: блог Вікторії Сюмар

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: здоров'я церква релігія щеплення вакцинація коронавірус
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    «Хочу вакцинуватися, але сусідам казати не буду. Бо кажуть, що «чіпів» бояться»