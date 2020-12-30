МОЗ хоче робити мільйон експрес-тестів на антиген за місяць

Наразі по регіонах розподілено понад 260 тисяч швидких тестів

Міністерство охорони здоров’я обіцяє збільшити кількість тестувань на антиген до ковіду.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Вчора я провів селекторну нараду з керівниками лабораторних центрів МОЗ та директорами департаментів охорони здоров’я ОДА. Обговорювали, зокрема, активне впровадження тестування швидкими тестами на антиген. Вже доставлено і розподілено по регіонах понад 260 тис. таких тестів. Очікуємо на передачу від ДП «Медзакупівлі» найближчим часом ще близько 1,5 млн тестів, щоб ми в наступному році розвезли по регіонах. Наша мета, щоб не менше 1 млн тестувань в місяць ми проводили швидкими тестами на антиген», - сказав Степанов.

Він нагадав, що механізм тестування швидкими тестами на антиген був запроваджений ще два тижні тому, і зараз МОЗ наполягатиме на його активному впроваджені.

«Використання експрес-тестів на антиген повинно бути на рівні лікарів сімейної медицини, екстреної медицини, вторинного і третинного рівня медичної допомоги. І ми наполягаємо на тому, щоб воно було збільшено. ...Для нас важливо, щоб тести були в сільській місцевості, там де тривалий процес доставки біоматеріалу на проведення ПЛР-тестування», - сказав Степанов.

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Нагадаємо, в Україні за добу виявлено 7 986 нових випадків захворювання. Зафіксовано летальних випадків від хвороби - 243. За добу провели 52 746 досліджень, у тому числі 35 504 методом полімеразної ланцюгової реакції.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли 1 045 348 людей, одужали 698 190, летальних випадків – 18 324.