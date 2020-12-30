За добу від коронавірусу одужала рекордна кількість українців

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 045 348 осіб

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 045 348 осіб

Кількість видужалих більш ніж удвічі перевищує кількість хворих

В Україні за добу від Covid-19 одужала рекордна кількість людей – 16 335, про що наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Таким чином сьогодні в Україні був встановлений рекорд за найбільшою кількістю видужалих з початку пандемії. До цього найкращим показником було 16 150. Стільки людей одужали 15 грудня.

Водночас кількість нових випадків захворювання становила 7 986, летальних випадків – 243. За добу провели 52 746 досліджень, у тому числі 35 504 методом полімеразної ланцюгової реакції.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли 1 045 348 людей, одужали 698 190, летальних випадків – 18 324.

Зазначимо, що Степанов сподівається отримати першу партію Covid-вакцин наприкінці зими. У рамках ініціативи COVAX у березні в Україну буде поставлено 8 млн доз вакцин, перший транш очікується обсягом 1,2 млн доз.

Також повідомлялося, що Україна створить «холодильники» для зберігання Covid-вакцин. Холодильники будуть здатні одночасно зберігати сотні тисяч доз.