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    За добу від коронавірусу одужала рекордна кількість українців

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    <span>За весь час пандемії в Україні захворіли 1 045 348 осіб</span> - За добу від коронавірусу одужала рекордна кількість українців
    За весь час пандемії в Україні захворіли 1 045 348 осіб
    Фото з відкритих джерел

    Кількість видужалих більш ніж удвічі перевищує кількість хворих

    В Україні за добу від Covid-19 одужала рекордна кількість людей – 16 335, про що наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Таким чином сьогодні в Україні був встановлений рекорд за найбільшою кількістю видужалих з початку пандемії. До цього найкращим показником було 16 150. Стільки людей одужали 15 грудня.

    Водночас кількість нових випадків захворювання становила 7 986, летальних випадків – 243. За добу провели 52 746 досліджень, у тому числі 35 504 методом полімеразної ланцюгової реакції.

    Загалом за час пандемії в Україні захворіли 1 045 348 людей, одужали 698 190, летальних випадків – 18 324.

    Зазначимо, що Степанов сподівається отримати першу партію Covid-вакцин наприкінці зими. У рамках ініціативи COVAX у березні в Україну буде поставлено 8 млн доз вакцин, перший транш очікується обсягом 1,2 млн доз.

    Також повідомлялося, що Україна створить «холодильники» для зберігання Covid-вакцин. Холодильники будуть здатні одночасно зберігати сотні тисяч доз.

     Читайте також: Тестування падає, шпиталізація росте. Що відбувається з діагностикою Covid-19?

     

    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр рекорд Максим Степанов хвороби коронавирус
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