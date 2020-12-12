МОЗ: На коронавірус тестуватимуть усіх, хто має ознаки респіраторного захворювання

У МОЗ анонсували мінімум один мільйон тестів на місяць, тестування буде безкоштовним

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні хочуть тестувати на коронавірус усіх, хто має ознаки респіраторного захворювання. Про це Степанов заявив на брифінгу 12 грудня.

«Тепер будемо тестувати людей з будь-якими ознаками респіраторного захворювання, незалежно від того, чи відповідає симптоматика коронавірусній хворобі. Будь-які респіраторні захворювання – будуть проводити ПЛТ-тести, щоб підтвердити чи спростувати діагноз COVID-19», – зазначив міністр.

Степанов підкреслив, що тестування буде безкоштовним, йдеться не тільки про ПЛР-тести, а й про швидкі тести.

За його словами, якщо швидкий тест підтвердить наявність захворювання – його результати потрібно буде підтвердити чи спростувати ПЛР-тестом, тому що чутливість експрес-тестів менша за ПЛР.

Міністр додав, що українські лабораторії наразі не завантажені на 100%. Він розповів, що зменшилася кількість людей, які звертаються за тестуванням через мобільну бригаду, сімейних лікарів чи іншим способом.

В Україні за минулу добу, 11 грудня, коронавірус підтвердився у 12811 людей. Це на 703 людини менше, ніж у попередній день (13514).

12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса. Згідно з програмою Україна гарантовано отримає безкоштовно вісім мільйонів доз вакцини.

Першу вакцину Україна може отримати у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо. Вакцинація в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.



