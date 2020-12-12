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    Здоров'я

    Степанов обурений бюджетом міністерства охорони здоров’я на 2021 рік

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    <p>&laquo;Я, як міністр охорони здоров&rsquo;я, не підтримав цей бюджет&raquo; &ndash; міністр</p> - Степанов обурений бюджетом міністерства охорони здоров’я на 2021 рік

    «Я, як міністр охорони здоров’я, не підтримав цей бюджет» – міністр

    «Сума, закладена на медицину, недопустимо мала» – Степанов

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що незадоволений бюджетом, який виділили на медицину на наступний рік, а сума, яку заклали «недопустимо мала».

    Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив під час свого брифінгу 12 грудня..

    «Я, як міністр охорони здоров’я, не підтримав цей бюджет. Я вважаю, що сума, закладена на медицину, вона недопустимо мала.

    Я не буду сприймати жодних слів, що ми збільшили фінансування. Збільшили фінансування з нуля? Вибачте, так це не збільшили.

    Фінансування має повністю задовольняти систему медицини, хоча б той мінімум, який ми повинні фінансувати. Перш за все, це заробітну плату наших лікарів, медичних сестер, молодшого медичного персоналу. Справедлива заробітна плата на наступний рік – це 23 тисячі гривень для лікарів, 17 тисяч гривень – середній медперсонал, 12 тисяч гривень – молодший медичний персонал», – заявив Степанов.

    За його словами, голосування щодо бюджету заплановане на наступний тиждень.

    Степанов заявив, що міністерство подало всі відповідні розрахунки і якщо влада не прийме гідний бюджет для МОЗ, то на Україну чекає «занепад медицини» і від’їзд українських медичних працівників за кордон: »Ми можемо просто як у тому апокаліптичному фільмі залишитися без медичних працівників».

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      885039
    • Одужали
      494001
    • Хворіють
      376040
    • Померли
      14998

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 12811 людей. Це на 703 людини менше, ніж у попередній день (13514). Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.

    За минулу добу:

    • госпіталізовано – 3001 особа;
    • летальних випадків – 243;
    • одужало – 13653 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 61571 (зокрема методом ПЛР – 40967, методом ІФА – 20604).
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    Теги: міністр бюджет фінансування Максим Степанов коронавірус
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