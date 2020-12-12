Степанов обурений бюджетом міністерства охорони здоров’я на 2021 рік

«Я, як міністр охорони здоров’я, не підтримав цей бюджет» – міністр

«Сума, закладена на медицину, недопустимо мала» – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що незадоволений бюджетом, який виділили на медицину на наступний рік, а сума, яку заклали «недопустимо мала».

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив під час свого брифінгу 12 грудня..

«Я, як міністр охорони здоров’я, не підтримав цей бюджет. Я вважаю, що сума, закладена на медицину, вона недопустимо мала.

Я не буду сприймати жодних слів, що ми збільшили фінансування. Збільшили фінансування з нуля? Вибачте, так це не збільшили.

Фінансування має повністю задовольняти систему медицини, хоча б той мінімум, який ми повинні фінансувати. Перш за все, це заробітну плату наших лікарів, медичних сестер, молодшого медичного персоналу. Справедлива заробітна плата на наступний рік – це 23 тисячі гривень для лікарів, 17 тисяч гривень – середній медперсонал, 12 тисяч гривень – молодший медичний персонал», – заявив Степанов.

За його словами, голосування щодо бюджету заплановане на наступний тиждень.

Степанов заявив, що міністерство подало всі відповідні розрахунки і якщо влада не прийме гідний бюджет для МОЗ, то на Україну чекає «занепад медицини» і від’їзд українських медичних працівників за кордон: »Ми можемо просто як у тому апокаліптичному фільмі залишитися без медичних працівників».

Коронавірус в Україні

Всього 885039

Одужали 494001

Хворіють 376040

Померли 14998

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 12811 людей. Це на 703 людини менше, ніж у попередній день (13514). Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.

За минулу добу:

госпіталізовано – 3001 особа;

летальних випадків – 243;

одужало – 13653 особи;

здійснено тестувань за добу – 61571 (зокрема методом ПЛР – 40967, методом ІФА – 20604).

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