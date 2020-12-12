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    Оперативні дані: за минулу добу коронавірус виявили у 12811 українців

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    В Україні від початку пандемії коронавірусу померло 14998 людей - Оперативні дані: за минулу добу коронавірус виявили у 12811 українців
    В Україні від початку пандемії коронавірусу померло 14998 людей

    За минулу добу від коронавірусу одужало 13653 людини

    В Україні за минулу добу 11 грудня коронавірус підтвердився у 12811 людей. Це на 703 людини менше, ніж у попередній день (13514). Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    За минулу добу:

    • госпіталізовано – 3001 особа;
    • летальних випадків – 243;
    • одужало – 13653 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 61571 (зокрема методом ПЛР – 40967, методом ІФА – 20604).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 885039 осіб;
    • одужало – 494001 особа;
    • летальних випадків – 14998;
    • проведено ПЛР-тестувань – 4998266.
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    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 13 514 людей. Це на 143 людини більше, ніж у попередній день (13 371). Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників.

    Також минулої доби:

    • госпіталізовано – 2 846 осіб;
    • летальних випадків – 285;
    • одужало – 15 327 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 60 847 (зокрема методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328).
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    Теги: Максим Степанов коронавірус
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