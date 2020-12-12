Оперативні дані: за минулу добу коронавірус виявили у 12811 українців

В Україні від початку пандемії коронавірусу померло 14998 людей

За минулу добу від коронавірусу одужало 13653 людини

В Україні за минулу добу 11 грудня коронавірус підтвердився у 12811 людей. Це на 703 людини менше, ніж у попередній день (13514). Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

За минулу добу:

госпіталізовано – 3001 особа;

летальних випадків – 243;

одужало – 13653 особи;

здійснено тестувань за добу – 61571 (зокрема методом ПЛР – 40967, методом ІФА – 20604).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 885039 осіб;

одужало – 494001 особа;

летальних випадків – 14998;

проведено ПЛР-тестувань – 4998266.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 13 514 людей. Це на 143 людини більше, ніж у попередній день (13 371). Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників.

Також минулої доби:

госпіталізовано – 2 846 осіб;

летальних випадків – 285;

одужало – 15 327 осіб;

здійснено тестувань за добу – 60 847 (зокрема методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328).

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