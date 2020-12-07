Україна може отримати першу вакцину від коронавірусу у січні 2021 року – МОЗ

МОЗ: Ми можемо розраховувати на близько 8 млн доз, це 20% населення

Україна очікує на пробну партію вакцини вже на початку наступного року

В.о. голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін заявив, що перша партія вакцин складатиме 3-5% від загальної кількості, яку має отримати країна. Про це Кузін повідомив в інтерв'ю LIGA.Life

«Це буде пробна стартова партія, щоб держава показала не лише свої логістичні здатності, а щоб ми могли пропрацювати усі логістичні питання з доставки вакцини, забезпечення холодового ланцюга, вакцинальну кампанія і так далі. Якщо держава справляється, йдуть наступні поставки», – каже Кузін.

За його словами, 7 грудня дедлайн, коли країна може подати свій запит на вакцину.

«Україна уже сформувала запит. Ми можемо розраховувати на близько 8 млн доз, це 20% населення. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози вакцини. COVAX може постачати нам одразу кілька вакцин від різних виробників. Розподіл такої вакцини поки не відомий жодній країні. Ми можемо отримати будь-яку», – заявив Кузін.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Особливістю цієї вакцини є необхідність зберігання при дуже низьких температурах.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.