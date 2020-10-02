Через коронавірус закриті на карантин чотири школи в Києві



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На дистанційному навчанні сьогодні загалом 275 класів у 116 школах столиці

Два садочки у Деснянському районі зачинені на карантин

Станом на 2 жовтня в Києві закриті на карантин 4 школи через випадки захворювання серед вчителів. Дві школи відновили навчальний процес після карантину. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Ситуація в школах та дитячих садочках поки залишається контрольованою. На сьогодні в місті закриті на карантин 4 школи через випадки захворювання серед вчителів. Дві школи відновили навчальний процес після карантину. Також зменшилася кількість класів, що перебувають на самоізоляції через хворобу учнів», - розповів мер.

За його словами, на дистанційному навчанні сьогодні загалом 275 класів у 116 школах. Усього в Києві 365 хворих на коронавірус школярів, також хворіють 205 педагогів.

«У дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 40 груп. Два садочки у Деснянському районі зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках – понад 55%», - сказав Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 217661

Хворіють 116809

Одужали 96591

Померли 4261

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Як повідомлялося, за минулу добу, 1 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 447 осіб. Це на 70 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 30 вересня було 377 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 23602 випадки захворювання на Covid-19.

У Київській області через випадки захворювання на коронавірус повністю переведені на дистанційну форму навчання 26 закладів загальної середньої освіти.