  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через коронавірус закриті на карантин чотири школи в Києві

    • Розсилка
    На дистанційному навчанні сьогодні загалом 275 класів у 116 школах столиці - Через коронавірус закриті на карантин чотири школи в Києві
    На дистанційному навчанні сьогодні загалом 275 класів у 116 школах столиці

    Два садочки у Деснянському районі зачинені на карантин

    Станом на 2 жовтня в Києві закриті на карантин 4 школи через випадки захворювання серед вчителів. Дві школи відновили навчальний процес після карантину. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Ситуація в школах та дитячих садочках поки залишається контрольованою. На сьогодні в місті закриті на карантин 4 школи через випадки захворювання серед вчителів. Дві школи відновили навчальний процес після карантину. Також зменшилася кількість класів, що перебувають на самоізоляції через хворобу учнів», - розповів мер.

    За його словами, на дистанційному навчанні сьогодні загалом 275 класів у 116 школах. Усього в Києві 365 хворих на коронавірус школярів, також хворіють 205 педагогів.

    «У дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 40 груп. Два садочки у Деснянському районі зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках – понад 55%», - сказав Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      217661
    • Хворіють
      116809
    • Одужали
      96591
    • Померли
      4261

    Як повідомлялося, за минулу добу, 1 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 447 осіб. Це на 70 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 30 вересня було 377 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 23602 випадки захворювання на Covid-19.

    У Київській області через випадки захворювання на коронавірус повністю переведені на дистанційну форму навчання 26 закладів загальної середньої освіти.

    Віталій Кличко Київ школа навчання карантин дитячий садок коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies