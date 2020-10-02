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    У світі

    Британські вчені виявили небезпечну мутацію коронавірусу

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    <p>Науковці виявили 10 нових форм шипів коронавірусу</p> - Британські вчені виявили небезпечну мутацію коронавірусу

    Науковці виявили 10 нових форм шипів коронавірусу

    У лабораторних умовах білкові шипи коронавірусу змінювалися дуже швидко – всього за 60 секунд

    Шипи коронавірусу Sars-CoV-2 видозмінюються в 10 різних форм, щоб легше проникати в організм.

    До таких висновків прийшли вчені з інституту Френсіса Кріка у Великобританії, повідомляє Fox News.

    Експерти провели лабораторний експеримент і визначили, що шипи вірусу змінюються та стають більш чіпкими.

    «Ні у грипу, ні у ВІЛ немає такого складного механізму проникнення», – йдеться в дослідженні.

    У лабораторних умовах білкові шипи коронавірусу змінювалися дуже швидко – всього за 60 секунд. Однак у реальності йому знадобиться більше часу для поширення.

    Раніше повідомлялося, що в Індонезії зафіксували спалах коронавірусу, викликаний новим штамом. Вчені помітили, що мутований вірус заразніший звичайного в 10 разів.

    Зазначимо, що в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19. Так, 30 вересня коронавірусне захворювання підтвердили у рекордної кількості людей - 4 069.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      213028
    • Хворіють
      114392
    • Одужали
      94443
    • Померли
      4193

    За добу 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4027 осіб. За весь час епідемії Covid-19 виявили у 213 028 людей. З них 94 443 пацієнти одужали, а 4 193 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 114 тисяч людей.

    здоров'я медицина вірус коронавірус
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